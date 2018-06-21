航空地勤代理新戰場 台灣天際拚客制化

台灣天際公司董事長陶世龍在致詞中表示，以亞洲市場來看，包括日本、香港、新加坡都設有專業專職地勤代理公司可供選擇，台灣天際期許在航空地面代理業務上，能與各國公司並駕齊驅。

台灣天際服務股份有限公司下午在台北諾富特華航桃園機場飯店舉行營運開幕儀式，並且宣布將以全台首間專業地勤代理公司的方式，服務更多外籍航空在台灣各機場的地勤服務。

（中央社記者邱俊欽桃園機場21日電）因應外籍航空公司紛紛進軍台灣，同時力拚台灣新南向市場，台灣天際公司今天舉行開幕儀式，表示將以「效率、可靠、品質、安全」理念，提供客制化的地勤服務。

陶世龍表示，台灣天際希望朝向客制化的服務，包括地勤人員可以穿著專屬代理航空公司的制服，給所屬航空公司的旅客有歸屬感的服務。

他也談到，未來公司的員工將依照代理航空數量與公司規模的成長而增加，也有可能增加到200到300人的中型規模。至於其他公司曾發生的勞資糾紛問題，台灣天際將會考量上班員工的作息，例如許多年輕人喜歡在夜間上班，公司也會盡量以人性化的方式，利用固定上班的方式，讓員工保有一定的社交、生活圈；例如上大夜班就是上大夜班，而不會採取員工輪班方式，打亂固定作息，以降低流動率。

陶世龍也說，由於台灣天際沒有華航、長榮大規模公司的人力包袱，因此會以靈巧的方式變通，在保障員工的權益下，提供外籍航空的合理地勤服務價位。

他也談到，台灣目前在香港、新加坡、東南亞等各國中的地勤服務費是最高的，已經明顯不合理，在考量供需不合理下，才成立台灣天際公司。

另外，他也談到，台灣在經濟不景氣下，桃園機場的航班量卻不斷增加，台灣天際僅代理外籍航空，會基於瞭解對外籍航空3年到5年內的規劃，積極各項投資。

陶世龍談到，台灣的地勤服務費是菲律賓的4到5倍，是新加坡的3倍，他希望未來台灣天際在這方面能低於華航、長榮地勤服務費15%，為追求的目標。

台灣天際公司表示，目前已代理泰國獅子航空等多家航空的在台地勤業務。（編輯：方沛清）1070621