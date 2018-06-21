反毒工程路迢迢 紙風車盼更多力量並肩同行

2012年11月，紙風車推動「青少年反毒戲劇工程」，在全民捐款與企業支持下，藉著輕鬆的戲劇形式、歡樂的現場互動，深入全台各國中校園宣導反毒。當時，會開始這樣的工程，是紙風車執行長李永豐聽到母親無意間一句話後的警醒。

紙風車表示，根據警政署的統計資料，自民國102年至106年，僅4年間，青少年吸毒人口從7491人增加到9779人，而這不過是有案、經通報的統計數字。

「我媽媽住在嘉義鄉下、不識字，那天回家，她對我說：『你不可以吸毒』。我嚇一大跳，一問之下才知道，開雜貨店的她，觀察到村裡有越來越多大人與小孩都碰了毒品，狀況很慘。從那時起，我也開始關注這一類新聞，發現真的很嚴重。」李永豐說。

戲劇本科出身，生性又浪漫，加上自己也是兩個孩子的爸，李永豐決定透過自己最擅長的戲劇為反毒盡力，他鎖定最容易因同儕壓力被毒品誘惑的國中青少年，將反毒戲劇帶入校園，提醒青少年毒品的危害。

在記者會上，紙風車副執行長任建誠說，反毒戲劇工程走了5年多，全台945所國中校園只去了601所，執行率不過6成4，但吸毒的青少年成長率卻增加十分快，那真的讓人心驚。雖然這一年在台北市政府的加入下，有多家企業共襄盛舉，除了戲劇的演出，紙風車也邀請漫畫家與插畫家透過不同形式宣導反毒，但腳步似乎仍是太慢。

在李永豐眼裡，反毒是一場搶救未來的戰爭，腳步不能停。談到這議題，他語氣總是沉痛，「所有人都知道預防重於治療，但沒人真正重視，人們總像鴕鳥一樣，難道，要等到毒品真的變成台灣下一代的基本基因，所有人再來推卸責任，然後眼睜睜看著下一代有半數以上活在毒品帶來的痛苦中，一個人染毒，會是一整個家庭的負擔啊」。

任建誠也說：「我們也覺得自己走太慢，擔心來不及，沮喪難免，但能喚回一個是一個，想邀集更多人加入我們的行列，也想告訴大家，我們還在堅持，我們還在做這件事。」（編輯：張芷瑄）1070621