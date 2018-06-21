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台中花博打造五大元素　傳遞自然人文

記者柳榮俊／台中報導2018/06/21 18:55
▲花博后里森林園區規劃「永續家園」（圖／建設局提供 , 2018.6.21)
▲花博后里森林園區規劃「永續家園」（圖／建設局提供 , 2018.6.21)

台中花博后里森林園區規劃「永續家園」，採用「地、水、風、火、人」五大設計元素，邀請永續設計、自然建築及視覺設計的專精團隊打造而成。建設局指出，「永續家園」佔地600餘坪，面積55%保留珍貴大樹及地被植物，作為多元生態支持系統，20%復育種植可食、藥用及觀賞植栽，作為食物生產系統；其餘25%則規劃步道、永續建築、綠屋頂戶外廚房等低碳生活空間，傳遞花博自然人文精神。

建設局表示，永續家園的規劃理念，融合了古典的「地、水、風、火、人」五大元素，主屋「石虎的家」的主要興建材料，除了木頭及稻草，就是黏土及沙，彰顯「地」的元素，並使用全球最高等級的BD生機互動農法的堆肥土來改良土壤與種植。

「水」則將珍貴雨水，經由雨水回收桶沈澱過濾，作為灌溉作物的水源；「風」則指漫步多層次植物王國，傳來微風吹響的悅耳風鈴聲，和四周的蟲鳴鳥叫相映成趣；另外，使用1KW太陽能發電補充家庭用電、回收農林廢棄物製成的木顆粒燃料作為再生能源、及充滿生命能的昆蟲、鳥、蝙蝠及盛開傳播授粉中的花朵，以及熟成中溫度可達70度高溫的BD堆肥，皆是「火」（活力、溫暖）的元素。

此外，永續家園核心構想就是「人」的協作，除邀請國內永續設計、自然建築及視覺設計的專精團隊外，也聚集三個生產運銷、勞動及利用合作社，以及一個實踐中的準生態村，並招募20多位多才多藝的協作夥伴參與全程規劃、執行及營運工作。

建設局表示，「地、水、風、火、人」五大元素，對應展館的各項工程建材、興建歷程、運作模式與特色風景，完整傳遞花博自然共享與人文共好的精神，歡迎全世界民眾一同來參觀。

關鍵字台中花博后里森林園區低碳
移民署行動關懷　守護移工感溫馨來高雄自由行　高觀光局邀遊客

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