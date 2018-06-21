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有神無廟　八庄大道公輪祀

保庇2018/06/21 17:17
有神無廟　八庄大道公輪祀（圖／保庇）
有神無廟　八庄大道公輪祀（圖／保庇）

淡水、三芝仍保留「八庄大道公輪祀」的信仰，每到大道公聖誕，展開為期五天的慶祝活動，同時也會選出下一任爐主。但奇怪的是，從頭到尾都沒有看到廟。

大道公就是我們熟悉的保生大帝，北部以台北市保安宮的慶典最為出名，而南部當然是學甲慈濟宮。不過在淡水三芝一帶則有一個特別的祭祀方式，由八個庄頭輪流奉祀大道公。

先有香火才刻金身
先有香火才刻金身（圖／淡水文史與影像紀實 History & Photograph of Tamsui region FB粉絲專頁

清乾隆時期，泉州同安來的移民，帶著保生大帝的香火來到淡水碼頭奉祀，其中淡水同安頭人（首領）燕樓（堂號）李臣春將香爐迎至中寮演戲埔奉祀，並接受庄民迎請香爐祈求平安，清嘉慶時期才塑造老祖金身，到了清咸豐年間，李家獻出大爐開始八年一輪的八庄輪祀。

看到這是否一頭霧水？這樣的祭祀行為，也反映台灣民間宗教對於香火的重要性。台灣有許多地區的信仰起源都來自於一只香火袋，來台拓墾為了行動方便不太可能刻一尊神像隨身攜帶，而且在當時有能力刻神像的多為有錢人，一般民眾實在難以負擔。香在神在，所以才會以大爐為做為八庄輪祀的對象。

初期的八庄指的是，北新庄、草埔尾、土地公埔、小基隆、灰窯子、圭柔山、淡水街、水梘頭。

八庄八年輪祀改為九年輪祀，是因為中田寮的燕樓李家在清光緒11年（西元1885年）李貽電、李宗炳叔姪同獲武舉人，清光緒17年（西元1891年）李宗聘又中舉人，向大道公擲筊請示後，大道公表示要增加中田寮庄輪祀，所以才變成「九年輪祀八庄大道公」。

每到大道公誕辰時，當值庄頭舉辦謝神儀式，再將神像和大爐交給下一任當值庄頭，同時也會經由擲筊決定下一任爐主。想當爐主除了需要得到神明同意之外，首要條件是，必須要在庄頭裡有房子，且能供人參拜。

謝神儀式的重頭戲之一，賽豬公。根據《福爾摩沙記事：馬偕臺灣回憶錄》裡就提到，光緒21年當時庄頭用200頭豬獻祭，約有4萬人參加。這樣的數字就今日來看，也相當可觀。過去只有在祭祀時才能吃肉，加上這是獻給神明的祭禮，能夠養出最肥美的豬公不僅要有飼育能力，更能為庄頭博得榮耀。且信眾相信養出最棒的豬公，就可以得到大道公的庇佑。

有別於傳統一村一廟，以無廟有神輪值祭祀的方式，使得庄頭之間的凝聚力更加深厚。這也是為什麼我們在淡水大拜拜遶境時，看到掛著「保生大帝」燈籠的陣頭，卻找不到廟宇的名字。明年農曆三月十四至十八，記得來淡水三芝參加八庄大道公輪祀，也請大道公保佑我們身體健康無病無災。

資料來源：

八庄大道公輪祀
淡水三芝八庄大道公輪祀
淡水文史與影像紀實 History & Photograph of Tamsui region

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關鍵字三芝九年輪祀八庄大道公保生大帝淡水賽豬公
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