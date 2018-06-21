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全台首座以老幼共融為理念的「祖孫館」　21日基隆揭幕

記者陳志仁／基隆報導2018/06/21 18:53
▲全台首座以老幼共融為理念的「祖孫館」，今（21）日在基隆市揭牌啟用。（圖／基隆市政府提供）
▲全台首座以老幼共融為理念的「祖孫館」，今（21）日在基隆市揭牌啟用。（圖／基隆市政府提供）

全台首座以老幼共融為理念的「基隆祖孫館」，今（21）日正式的揭牌啟用；基隆市長林右昌強調，世代共融是世界最新的觀念，市府率全國之先建置祖孫館，歡迎市民朋友踴躍使用。

林右昌表示，全台第一所的「基隆祖孫館」，強調世代共融、親子共融，讓長者跟小孩在一個空間和諧的共處，這是世界最新的觀念，已開始在國外盛行，市府用心規劃這個場所，相信成果大家有目共睹。

林右昌說，小朋友看到老人家就有溫暖跟安全感，老人家看到小孩也會感覺到療癒，長者跟小孩相處在一起，是現今社會最欠缺的；市府率全國之先踏出這一步，相信未來各縣市也會跟進，祖孫館的場地非常寬敞，歡迎大家踴躍來使用。

▲全台第一所的「祖孫館」，強調世代共融、親子共融，讓長者跟小孩在一個空間和諧的共處。（圖／基隆市政府提供）

祖孫館的硬體建設經費1400萬元，感謝中央政府與基隆市議會的支持，這是多方共同合作打造的成果，包括建築師、社會處同仁用心的規劃與設計，不僅是第一間，在活動設計、空間的規劃上的用心，也是全台第一。

衛生福利部次長呂寶靜認為，基隆市政府的創舉，可同時解決高齡化與少子化的問題，希望有更多祖孫共融的場所，市長林右昌非常有勇氣地投入資源、人力，成功建置祖孫館，期許未來在各地推廣。

基隆市政府社會處表示，祖孫館除獲得衛福部公益彩券380萬的回饋金修繕經費外，對於「祖孫館」讓不同世代能有共融場域、彼此互動的理念，鴻海教育基金會也相當認同，特捐100萬元供館內添購遊具及書籍，供入館親子及祖孫使用。

此外，位於基隆市中正區調和街3號2樓的祖孫館，是基隆最大的社福館，開館時間為每周二至周六上午9至12點、下午2至4點，每日均安排親子或共融的課程；透過老人與孩子的彼此認識，讓老人與孩子相處，享受人生，健康終老！

關鍵字基隆祖孫館林右昌衛生福利部次長呂寶靜公益彩券回饋金鴻海教育基金會
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