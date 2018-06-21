全台首座以老幼共融為理念的「祖孫館」　21日基隆揭幕

全台首座以老幼共融為理念的「基隆祖孫館」，今（21）日正式的揭牌啟用；基隆市長林右昌強調，世代共融是世界最新的觀念，市府率全國之先建置祖孫館，歡迎市民朋友踴躍使用。

林右昌表示，全台第一所的「基隆祖孫館」，強調世代共融、親子共融，讓長者跟小孩在一個空間和諧的共處，這是世界最新的觀念，已開始在國外盛行，市府用心規劃這個場所，相信成果大家有目共睹。

林右昌說，小朋友看到老人家就有溫暖跟安全感，老人家看到小孩也會感覺到療癒，長者跟小孩相處在一起，是現今社會最欠缺的；市府率全國之先踏出這一步，相信未來各縣市也會跟進，祖孫館的場地非常寬敞，歡迎大家踴躍來使用。