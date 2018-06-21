全台首座以老幼共融為理念的「祖孫館」　21日基隆揭幕

全台首座以老幼共融為理念的「基隆祖孫館」，今（21）日正式的揭牌啟用；基隆市長林右昌強調，世代共融是世界最新的觀念，市府率全國之先建置祖孫館，歡迎市民朋友踴躍使用。
林右昌表示，全台第一所的「基隆祖孫館」，強調世代共融、親子共融，讓長者跟小孩在一個空間和諧的共處，這是世界最新的觀念，已開始在國外盛行，市府用心規劃這個場所，相信成果大家有目共睹。
林右昌說，小朋友看到老人家就有溫暖跟安全感，老人家看到小孩也會感覺到療癒，長者跟小孩相處在一起，是現今社會最欠缺的；市府率全國之先踏出這一步，相信未來各縣市也會跟進，祖孫館的場地非常寬敞，歡迎大家踴躍來使用。
▲全台第一所的「祖孫館」，強調世代共融、親子共融，讓長者跟小孩在一個空間和諧的共處。（圖／基隆市政府提供）
祖孫館的硬體建設經費1400萬元，感謝中央政府與基隆市議會的支持，這是多方共同合作打造的成果，包括建築師、社會處同仁用心的規劃與設計，不僅是第一間，在活動設計、空間的規劃上的用心，也是全台第一。
衛生福利部次長呂寶靜認為，基隆市政府的創舉，可同時解決高齡化與少子化的問題，希望有更多祖孫共融的場所，市長林右昌非常有勇氣地投入資源、人力，成功建置祖孫館，期許未來在各地推廣。
基隆市政府社會處表示，祖孫館除獲得衛福部公益彩券380萬的回饋金修繕經費外，對於「祖孫館」讓不同世代能有共融場域、彼此互動的理念，鴻海教育基金會也相當認同，特捐100萬元供館內添購遊具及書籍，供入館親子及祖孫使用。
此外，位於基隆市中正區調和街3號2樓的祖孫館，是基隆最大的社福館，開館時間為每周二至周六上午9至12點、下午2至4點，每日均安排親子或共融的課程；透過老人與孩子的彼此認識，讓老人與孩子相處，享受人生，健康終老！