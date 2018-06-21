NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈足協改選停滯　體育署可祭「黃牌」臉書社團新功能　付費訂閱獨家內容凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

桃園推動職場實習計畫 強化學子競爭力

中央社2018/06/21 18:13
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市政府今年首創「青年職場實習計畫」，網羅百大企業、上市上櫃公司等職缺，提供大二以上在校學生實習，市府也會提供企業補助，為學生量身訂製職缺，厚植職場競爭力。

桃園市長鄭文燦今天出席「青年職場實習計畫啟動記者會」受訪表示，為了促進青年就業、減少學用落差，桃園市政府推出青年職場實習計畫，邀請桃園上市上櫃公司及非政府組織團體共19家，提供至少101個實習機會，讓年輕學子進行深度的職場體驗。

鄭文燦表示，日本多數企業是採用終身雇用制，年輕學子在大學時期幾乎就已決定未來就業方向，相較之下台灣更為自由開放，擁有更多元的選項，因此政府更需在青年就業的第一步時給予更大支持，透過業界講師的帶領進行深度學習，也可避免產生學用落差。

桃園市政府就業服務處職訓推動課長鄭維杰指出，以往私人企業實習是由各大專院校自行彙整，市府今年決定整合建立統一平台，由政府提供補助，參與企業需撰寫「職能提升計劃」，經市府審核通過才能參與。

鄭維杰表示，「青年職場實習計畫」限定設籍桃園市，且就讀國內大專院校二年級以上的在學青年，今年參與企業涵蓋台達電、麥當勞、家樂福、新光人壽、王品集團及在地知名飯店，希望藉此提供具實際學習能力職缺，打造學子的社會競爭力。（編輯：方沛清）1070621

苗縣府認證貓裏老時味 14...美中貿易戰風險難測 外銷業...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan