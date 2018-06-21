桃園推動職場實習計畫 強化學子競爭力

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市政府今年首創「青年職場實習計畫」，網羅百大企業、上市上櫃公司等職缺，提供大二以上在校學生實習，市府也會提供企業補助，為學生量身訂製職缺，厚植職場競爭力。

桃園市長鄭文燦今天出席「青年職場實習計畫啟動記者會」受訪表示，為了促進青年就業、減少學用落差，桃園市政府推出青年職場實習計畫，邀請桃園上市上櫃公司及非政府組織團體共19家，提供至少101個實習機會，讓年輕學子進行深度的職場體驗。

鄭文燦表示，日本多數企業是採用終身雇用制，年輕學子在大學時期幾乎就已決定未來就業方向，相較之下台灣更為自由開放，擁有更多元的選項，因此政府更需在青年就業的第一步時給予更大支持，透過業界講師的帶領進行深度學習，也可避免產生學用落差。