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影／市區客運「9路」　鹿港往溪頭公車首航

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/21 19:45
▲南投縣溪頭是知名避暑景點，彰化縣政府開闢鹿港到溪頭的直達公車，至少三個小時，縣長魏明谷歡迎民眾踴躍搭乘。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）
▲南投縣溪頭是知名避暑景點，彰化縣政府開闢鹿港到溪頭的直達公車，至少三個小時，縣長魏明谷歡迎民眾踴躍搭乘。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

為照顧鹿港民眾前往溪頭運動休憩之需求，縣府特開闢市區客運「9路」鹿港往溪頭公車路線，21日舉辦盛大首航典禮，現場共有6輛車出發前往溪頭，並於22日在「鹿港乘車處」發車營運，彰化縣長魏明谷歡迎民眾踴躍搭乘。


▲南投縣溪頭是知名避暑景點，彰化縣政府開闢鹿港到溪頭的直達公車，至少三個小時，縣長魏明谷歡迎民眾踴躍搭乘。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

魏明谷表示，彰化縣政府自從106年開闢員林、彰化到溪頭的專車路線，獲得縣民熱烈迴響，這次要開闢和美及鹿港專車到溪頭，擴大服務縣民。彰化縣65歲長者人口數已達二十萬人，為鼓勵長輩走出戶外四處旅遊，未來將陸續增加二林及北斗往溪頭路線，期望長者結伴出遊，有效延緩失能、失智及老化，並請老年人善加使用幸福長青卡與長青國民旅遊卡消費，用這些卡消費坐直達車到溪頭免費，長輩們多加利用出門走走，讓生活更充實。


▲南投縣溪頭是知名避暑景點，彰化縣政府開闢鹿港到溪頭的直達公車，至少三個小時，縣長魏明谷歡迎民眾踴躍搭乘。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

彰化縣政府在去年9月份試營運市區客運9路及10公車，由彰化火車站及員林轉運站每日上午各發車三班次前往溪頭，廣受縣民歡迎，平均載客率達75%。因應各鄉鎮民眾需求，縣府分析相關票證資料後，增闢鹿港發車前往溪頭公車。


▲南投縣溪頭是知名避暑景點，彰化縣政府開闢鹿港到溪頭的直達公車，至少三個小時，縣長魏明谷歡迎民眾踴躍搭乘。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

鹿港的乘車地點在鹿港乘車處，每日來回各有1班次，發車時間為上午7時，溪頭回程發車時間為下午2時30分，單趟全票201元（半票100元），歡迎縣民朋友搭乘，長青族更可利用縣府發行長青幸福卡及長青國民旅遊卡搭乘。


▲南投縣溪頭是知名避暑景點，彰化縣政府開闢鹿港到溪頭的直達公車，至少三個小時，縣長魏明谷歡迎民眾踴躍搭乘。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

魏明谷說，彰化縣政府近年發展公共運輸上不遺餘力，除積極新闢市區客運路線外，並就公車轉運站、智慧型候車設施及公車動態APP、購置通用無障礙大客車等提升公車服務措施，已大幅增加縣民搭乘公車意願，更榮獲交通部公共運輸金運獎第2名的榮耀。未來，縣府將繼續擴大公車服務層面，創造彰化縣行的幸福。

關鍵字溪頭長青幸福卡溪頭公車公共運輸金運獎9路公車
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