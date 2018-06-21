高市覆鼎金公墓遷葬　未來將成為雙湖森林公園

高雄市民政局表示，覆鼎金的公墓遷葬是台灣有史以來最大的遷墓行動，高市覆鼎金公墓的遷葬面積45公頃為全國最大，地上及地下墳墓數總計7萬4,500座，已提前於107年5月14日完成，而針對大坪與一等三座具有文化價值之墳墓，也完整保存其墓體結構，未來規劃融入雙湖森林公園，與公園景觀設施融為一體。

高雄市工務局表示，雙湖森林公園定位為「都會生態公園」，以既有地勢高低打造為登山健行場所，地勢平緩處則提供市民進行有氧活動、野餐等休閒活動，另開闢滯洪設施，收集區內雨水創造安全區域滯洪，坡面處則利用阻隔林帶、擋土護坡、等規劃手法，加強邊界安全性，打造市民休憩、生物棲息之都會生態公園。