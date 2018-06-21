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高市覆鼎金公墓遷葬　未來將成為雙湖森林公園

記者許高祥／高雄報導2018/06/21 19:46
▲遷葬後的覆鼎金公墓腹地未來將成為雙湖森林公園。（圖／高市工務局提供 , 2018.06.21）
▲遷葬後的覆鼎金公墓腹地未來將成為雙湖森林公園。（圖／高市工務局提供 , 2018.06.21）

高雄市民政局表示，覆鼎金的公墓遷葬是台灣有史以來最大的遷墓行動，高市覆鼎金公墓的遷葬面積45公頃為全國最大，地上及地下墳墓數總計7萬4,500座，已提前於107年5月14日完成，而針對大坪與一等三座具有文化價值之墳墓，也完整保存其墓體結構，未來規劃融入雙湖森林公園，與公園景觀設施融為一體。 

高雄市工務局表示，雙湖森林公園定位為「都會生態公園」，以既有地勢高低打造為登山健行場所，地勢平緩處則提供市民進行有氧活動、野餐等休閒活動，另開闢滯洪設施，收集區內雨水創造安全區域滯洪，坡面處則利用阻隔林帶、擋土護坡、等規劃手法，加強邊界安全性，打造市民休憩、生物棲息之都會生態公園。 

雙湖森林公園介於仁武、三民、鳥松交接處，位居高雄市中心，串聯公園東、西兩側的澄清湖和金獅湖風景區，總面積約26.27公頃，其中第一期3.63公頃已於106年底開闢完成，第二期約22.64公頃分為排水工程、植栽工程及景觀工程等三標案執行，工程總經費為新台幣2億9,500萬元。

▲第一期3.63公頃已於106年底開闢完成。（圖／高市工務局提供)

工務局表示，第二期排水工程已於107年4月23日開工，目前工程施工進度為26.26%，預定107年8月底前完工；另第二期植栽工程及景觀工程基本設計圖說已提送營建署辦理前瞻計畫經費爭取，全案預計108年底前完工。
 

關鍵字覆鼎金公墓森林公園前瞻計畫
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