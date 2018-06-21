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中央社

美中貿易戰風險難測 外銷業者評估影響不大

中央社2018/06/21 18:16
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北21日電）美中貿易摩擦升溫，經濟部統計處憂心可能是影響今年外銷訂單較大風險，但因全球景氣仍穩步復甦，調查主要產業指標廠商多認為影響不大，看好全年外銷訂單持續成長。

經濟部統計處今天發布5月外銷訂單統計，5月接單金額達411.1億美元，創歷年同月新高，年增11.7%，連續第3個月正成長，若扣除2月份春節因素，則為連續21個月正成長。

觀察5月各主要接單貨品表現，除光學器材因大尺寸面板價格續跌影響，年減9%，以及資訊通信產品年增4.2%增幅較小外，其他貨品年增率都有雙位數，表現亮眼。

外銷訂單累計1到5月較去年同期年增8.1%，媒體問及是否可能達成全年雙位數成長，統計處處長林麗貞表示期待。

林麗貞說，美中貿易摩擦雖是下半年可能變數，但統計處詢問12家各產業指標性業者，包括機械業、塑化業、資訊通信、半導體等，只有一家認為終端產品課稅可能會影響到供應鏈，以及擔心各國因此築起貿易壁壘，認為會有影響，其他11家業者皆認為影響不大。

林麗貞分析，台灣的資訊通信產品海外生產比最高，達93%，且大多在中國大陸生產組裝，不過因為消費性電子產品不在目前課稅清單中，因此預估影響不大。電子產品則因新興應用需求暢旺，加上台灣電子產品具國際競爭力、市占率高，表現應較穩定。

不過，傳統貨品中的基本金屬、機械、塑橡膠製品業者對6月訂單金額動向指數都在50以下，顯示對6月接單預期保守，林麗貞說明，基本金屬部分業者受到美國課徵鋼鋁高關稅，預估較保守，機械及塑橡膠則是因為5月接到大單，預期6月可能減少。

針對美國對鋼鋁課徵高關稅影響是否可能擴大，林麗貞表示，全球鋼市需求仍在增加，價格也在上漲，且受影響產品輸美金額為6億美元，占比不高，影響有限。

展望未來，林麗貞表示，國際機構對今年全球經濟預測都較去年好，雖然上半年智慧型手機表現疲弱，但在高速運算、物聯網、車用電子等新興應用帶動下，加上傳統貨品今年表現都很好，整體看來應能維持全年正成長。

而已連續4個月呈現負成長的光學器材，林麗貞表示，可能持續受到大尺寸面板價格下跌、中國大陸產能開出影響，要看政府與業者如何因應，可能化危機為轉機；但林麗貞坦言，光學器材去年表現好，基期較高，因此還是可能呈現全年負成長態勢。

統計處預估6月外銷訂單在415億至425億美元左右，年增2.8%至5.3%。（編輯：林興盟）1070621

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