美麗華大直影城22日起停業 雙方發聲明互控

（中央社記者朱則瑋台北21日電）美麗華大直影城因與美麗新娛樂公司的經營權之爭，明天起停業一個月，但雙方今天下午互發聲明，指責對方違反競業精神及不尊重專業。
大直影城聲明中強調，先前由美麗新娛樂發行或已售出的團券，美麗華大直影城全部承受，並接受消保官監督，觀影者權益不受影響。
美麗華集團事業版圖橫跨美麗華百樂園、影城、高爾夫球場等事業，但近年屢傳家族內鬥，原委由美麗新娛樂公司執行管理業務的大直影城，確定明天暫停營業一個月。
美麗華大直影城今天下午發表聲明指出，由於美麗新娛樂公司近年來屢遭董事會監察人發現違反競業精神，今年5月上旬，正式通知美麗新公司於3個月後終止委託。
然而，在交接的過程中，卻陸續發生員工集體離職、系統異常、無法正常排片等難以預見的狀況。為維持美麗華影城良好的企業服務精神，提供觀影者最好的環境，決定從22日凌晨開始，暫停營業一個月，這段時間將進行網站及訂票系統重置。
在大直影城發出暫停營業聲明後，美麗新娛樂董事長黃世杰也在下午發表聲明指出，大直影城在他個人帶領期間一切順利無異狀，今後台茂影城、皇家影城及即將在年底開幕的淡水影城，也會一帆風順，消費者可以放100個心。
他說，自己在2004年獨排眾議，一手打造大直影城，從一片荒蕪到現在成為台北市的著名景點，沒想到影城紅了，也引起政治家族的覬覦，他請美麗華股東也是監察人的前中選會主委張政雄約束兒子張博凱尊重專業、疼惜影城及老員工，不要空降新人逼走影城老人，造成影廳癱瘓，傷害消費者權益。
黃世杰並宣布，歡迎所有持美麗華大直影城團券的消費者，可持券到台茂、皇家影城消費，一切權益不變還將加贈貼心小禮物。（編輯：林孟汝/林淑媛）1070621