美麗華大直影城22日起停業 雙方發聲明互控

（中央社記者朱則瑋台北21日電）美麗華大直影城因與美麗新娛樂公司的經營權之爭，明天起停業一個月，但雙方今天下午互發聲明，指責對方違反競業精神及不尊重專業。

大直影城聲明中強調，先前由美麗新娛樂發行或已售出的團券，美麗華大直影城全部承受，並接受消保官監督，觀影者權益不受影響。

美麗華集團事業版圖橫跨美麗華百樂園、影城、高爾夫球場等事業，但近年屢傳家族內鬥，原委由美麗新娛樂公司執行管理業務的大直影城，確定明天暫停營業一個月。

美麗華大直影城今天下午發表聲明指出，由於美麗新娛樂公司近年來屢遭董事會監察人發現違反競業精神，今年5月上旬，正式通知美麗新公司於3個月後終止委託。