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新竹州圖書館閒置34年 修復前將開放參觀

中央社2018/06/21 18:21
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）有93年歷史的新竹州圖書館已閒置34年，新竹市政府爭取經費並經所有權人同意，預計今年底啟動修復，為了讓民眾欣賞老建築內部樣貌，將舉辦「返校日」活動，開放入內參觀。

新竹市政府今天在文化街上的新竹州圖書館舉辦「市民返校日-新竹州圖書館 open day」記者會，宣布將於23、24日開放民眾參觀，走進睽違34年後重新開啟的新竹州圖書館。

新竹市長林智堅表示，新竹州圖書館興建於1925年，「近代復興式樣」建築風格兼具古典與現代建築元素，在新竹縣市未分家時，由縣府賣給新光人壽，縣市分家後，1998年被新竹市政府指定為市定古蹟。

新竹市長林智堅說，他上任後積極和新光人壽接洽，商談古蹟活化事宜，活化這個空間，州圖書館預計今年底動工，期盼完工後吸引更多年輕人前來，進而更認識新竹市的歷史。

新光人壽資深協理陳正輝表示，新竹州圖書館自1925年7月31日落成後，跟市民的生活息息相關，許多長輩對於州圖書館充滿不少回憶，新光人壽相當樂見州圖書館的重新活化。

新竹市文化局長廖志堅說，新竹州圖書館為全台第二個建立的地方公共圖書館，建築室內使用採光高窗、外部牆面部分飾以泥塑洗石裝飾圖樣，規劃採原貌修復，盡可能保留舊設備並恢復功能；另外，也引入現代防火、防蟲等技術，將以復古而嶄新的面貌重現於市民眼前。

廖志堅表示，23、24日下午2時至7時舉行的「返校日」活動，內容包含不插電音樂演出、地方知識博覽會、圖書館修復展覽解說等活動，邀市民在圖書館動工修復前入內參觀，一起度過具有充滿知識性的炎炎夏日。（編輯：梁君棣）1070621

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