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中央社

迎戰亞運 李智凱：全力以赴不留遺憾

中央社2018/06/21 18:21
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄21日電）去年在台北世界大學運動會在體操鞍馬項目奪下金牌，體操選手李智凱依然被看好是亞運賽奪牌的潛力股。他表示，會全力以赴、發揮戰力、不留遺憾。

國家運動訓練中心今天開放媒體採訪即將征戰亞運競技體操選手，李智凱、陳智郁、方可晴、賴品儒等人的表現受關注。

體操是台灣選手在國際賽事表現相對亮麗的項目。競技體操總教練浜田貞雄分析體操隊的戰力，他說2015年接手台灣隊的競技體操教練後，已提升了競技體操隊的戰力。

他分析指出，如果日本隊派出最強的隊伍和選手，李智凱可以保持穩定的戰力，依然有奪牌機會；如果日本是二軍參賽，他認為體操隊的其他選手也有奪牌機會，不過他不保證是什麼顏色的牌。

被認為奪牌機會高，李智凱說，最大的期望還是身體狀況好才有機會迎戰亞運，其次是技巧難度的提升，唯有用更高超的難度才能確保優勢。

李智凱自認奧運是挫敗，近年參加了多次的國際賽事，已不再容易緊張，反而學會向優秀選手看齊，學習用穩定的態度面對賽事。

談奪牌目標，李智凱說，全力以赴、發揮戰力、不留遺憾。他指出，以往在鞍馬的表現上「華麗許多」，是吃虧的地方，因為過去有很多裁判看不懂；近來他多次的國際競賽，已有裁判看到他的動作更流暢，漸漸得到認可，希望會有更多的加分。

2016年奧運挫敗、2017年世大運奪牌，國際大型賽事的經驗累積不少，李智凱更有自信，他說：「奧運都摔過了，還有什麼好怕的，亞運會放手一搏。」

亞運可能是最後一次的參賽機會，吊環強項的陳智郁表示，會力求完美的表現，盼再創佳績。

女子體操方面，方可晴的跳馬及地板、賴品儒的平衡木表現亮麗，兩人也都首次迎戰亞運，她們盼用較高難度動挑戰自我極限。（編輯:陳政偉/吳協昌）1070621

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