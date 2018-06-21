迎戰亞運 李智凱：全力以赴不留遺憾

（中央社記者王淑芬高雄21日電）去年在台北世界大學運動會在體操鞍馬項目奪下金牌，體操選手李智凱依然被看好是亞運賽奪牌的潛力股。他表示，會全力以赴、發揮戰力、不留遺憾。

國家運動訓練中心今天開放媒體採訪即將征戰亞運競技體操選手，李智凱、陳智郁、方可晴、賴品儒等人的表現受關注。

體操是台灣選手在國際賽事表現相對亮麗的項目。競技體操總教練浜田貞雄分析體操隊的戰力，他說2015年接手台灣隊的競技體操教練後，已提升了競技體操隊的戰力。

他分析指出，如果日本隊派出最強的隊伍和選手，李智凱可以保持穩定的戰力，依然有奪牌機會；如果日本是二軍參賽，他認為體操隊的其他選手也有奪牌機會，不過他不保證是什麼顏色的牌。