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政治

吳敦義批軍改　民進黨回擊：比馬英九還不如

記者林仕祥／台北報導2018/06/21 18:28
▲民進黨發言人Kolas Yotaka表示，連前總統馬英九任內都要推動年改，可惜無功而返，吳敦義不知反省檢討，簡直比馬英九還不如！（圖／民進黨提供 , 2018.6.21）
▲民進黨發言人Kolas Yotaka表示，連前總統馬英九任內都要推動年改，可惜無功而返，吳敦義不知反省檢討，簡直比馬英九還不如！（圖／民進黨提供 , 2018.6.21）

國民黨主席吳敦義今（21）日批評民進黨政府強行粗暴通過軍改案，為國家社會埋下許多不安定因素與無數後遺症，民進黨回擊表示，連前總統馬英九任內都要推動年改，可惜無功而返，吳敦義不知反省檢討，簡直比馬英九還不如！ 

民進黨發言人Kolas Yotaka表示，立法院昨晚順利將「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」完成三讀，感謝黨團辛苦的挑燈夜戰，完成了一項國家過去該做卻遲遲無法完成的艱鉅任務，也要特別感謝退役軍人能夠體諒國家財政的困難，共同來支持軍改案，讓軍人年金可以解除破產的危機，同時也完成軍公教年改最後一塊拼圖，感謝你們！

Kolas Yotaka表示，軍公教年金改革方案是台灣社會高度的共識，2012年馬英九在總統任內就推動年改，可惜無功而返、無疾而終，現在終於在總統蔡英文的第一任期完成。年金改革是不分藍綠全民都支持的，唯獨在年金改革的社會討論過程中，看不出來吳敦義是支持還是不支持，吳的態度始終含含糊糊、不清不楚，我們要再問一次：「吳主席難道反對年金改革嗎？」請吳說清楚。

Kolas Yotaka指出，過去國民黨長期執政下，對國家重大保險制度案亂加碼，圖利特定人士，造成今日軍公教保險即將破產，必須進行改革。過去連馬英九都提出年改版本送到立法院，如今吳敦義不知反省檢討，簡直比馬英九還不如！

Kolas Yotaka強調，任何改革都是不容易的，年金改革歷時兩年多的社會討論，即便是社會的高度共識，但更需要的是領導人改革的決心和魄力，馬英九做不到的，蔡英文做到了，民進黨是一個負責任的政黨，站在改革的歷史關鍵上，我們會勇往直前，歷史會記住昨日的努力艱辛，台灣社會各界與民進黨更感謝軍人、教師及公務員對國家的貢獻，同時也表達更高的支持。
 

關鍵字軍改馬英九吳敦義民進黨kolas yotaka
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