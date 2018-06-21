瓦城成立子公司　引進海外知名品牌開創新動能

瓦城泰統集團今（21）日宣布，在集團穩健營運的時機點上，成立100%持有之子公司全球美味股份有限公司，希望透過新創事業體打造最佳的國際餐飲品牌合作平台，目標是要將全球最受歡迎的餐飲品牌帶進台灣及更多市場。而首個要引進的目標為日本知名鬆餅品牌，地點選在戰況激烈的信義區，預計6月底開始試營運。
台積電董事長張忠謀之前以創新為題講演時，曾多次提及瓦城將最複雜的東方餐飲領域標準化是創新的商業模式。而瓦城泰統集團董事長徐承義今日表示，集團28年來持續專注於最難、最複雜的東方餐飲，在兩岸深獲肯定，也獲得國際市場關注。如今在集團穩健營運基礎上，成立100%持有之子公司全球美味股份有限公司，希望將海外更多優質餐飲品牌引進台灣或更多市場。
徐承義表示，因擁有能夠自主研發、複製任何最複雜東方菜系的核心技術，與成功連鎖化經營的實力，因此近年來吸引世界各地眾多知名品牌主動敲門邀請合作。而集團加速布局，啟動「3-3-6-8」營運計畫，即未來3年內，進入第3個市場，推出6個新品牌及新開80家店點。
徐承義指出，依集團年度策略布局，今年新開店目標上看22家店，6月開始步入展店高峰期，齊力拓展集團海外營運版圖，希望挹注集團來客數與營收，預計年底前將再推第7個新品牌，未來集團每年也將持續推出一至二個以上新品牌，開創營運新動能。
此外，瓦城表示，成立子公司全球美味後，首個要引進的是引進各地旅人喜愛的日本知名鬆餅品牌Eggs 'n Things，地點選在競爭激烈的台北市信義區，預計全台首店將於6月底進駐，並透露目前雖然還在店裝籌備期間，但已經引起許多民眾詢問。