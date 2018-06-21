NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈足協改選停滯　體育署可祭「黃牌」臉書社團新功能　付費訂閱獨家內容凱擘大寬頻500M只要$799
財經

瓦城成立子公司　引進海外知名品牌開創新動能

記者許家禎／台北報導2018/06/21 18:29
▲瓦城泰統集團宣布，成立100%持有之子公司全球美味股份有限公司，希望引進全球最受歡迎的餐飲品牌帶進台灣及更多市場。圖為瓦城泰統集團董事長徐承義。（圖／瓦城提供）
▲瓦城泰統集團宣布，成立100%持有之子公司全球美味股份有限公司，希望引進全球最受歡迎的餐飲品牌帶進台灣及更多市場。圖為瓦城泰統集團董事長徐承義。（圖／瓦城提供）

瓦城泰統集團今（21）日宣布，在集團穩健營運的時機點上，成立100%持有之子公司全球美味股份有限公司，希望透過新創事業體打造最佳的國際餐飲品牌合作平台，目標是要將全球最受歡迎的餐飲品牌帶進台灣及更多市場。而首個要引進的目標為日本知名鬆餅品牌，地點選在戰況激烈的信義區，預計6月底開始試營運。

台積電董事長張忠謀之前以創新為題講演時，曾多次提及瓦城將最複雜的東方餐飲領域標準化是創新的商業模式。而瓦城泰統集團董事長徐承義今日表示，集團28年來持續專注於最難、最複雜的東方餐飲，在兩岸深獲肯定，也獲得國際市場關注。如今在集團穩健營運基礎上，成立100%持有之子公司全球美味股份有限公司，希望將海外更多優質餐飲品牌引進台灣或更多市場。

徐承義表示，因擁有能夠自主研發、複製任何最複雜東方菜系的核心技術，與成功連鎖化經營的實力，因此近年來吸引世界各地眾多知名品牌主動敲門邀請合作。而集團加速布局，啟動「3-3-6-8」營運計畫，即未來3年內，進入第3個市場，推出6個新品牌及新開80家店點。

徐承義指出，依集團年度策略布局，今年新開店目標上看22家店，6月開始步入展店高峰期，齊力拓展集團海外營運版圖，希望挹注集團來客數與營收，預計年底前將再推第7個新品牌，未來集團每年也將持續推出一至二個以上新品牌，開創營運新動能。

此外，瓦城表示，成立子公司全球美味後，首個要引進的是引進各地旅人喜愛的日本知名鬆餅品牌Eggs 'n Things，地點選在競爭激烈的台北市信義區，預計全台首店將於6月底進駐，並透露目前雖然還在店裝籌備期間，但已經引起許多民眾詢問。

 

關鍵字瓦城徐承義子公司餐飲品牌
央行利率連8凍　豪宅限貸續管控

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan