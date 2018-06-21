瓦城成立子公司　引進海外知名品牌開創新動能

瓦城泰統集團今（21）日宣布，在集團穩健營運的時機點上，成立100%持有之子公司全球美味股份有限公司，希望透過新創事業體打造最佳的國際餐飲品牌合作平台，目標是要將全球最受歡迎的餐飲品牌帶進台灣及更多市場。而首個要引進的目標為日本知名鬆餅品牌，地點選在戰況激烈的信義區，預計6月底開始試營運。

台積電董事長張忠謀之前以創新為題講演時，曾多次提及瓦城將最複雜的東方餐飲領域標準化是創新的商業模式。而瓦城泰統集團董事長徐承義今日表示，集團28年來持續專注於最難、最複雜的東方餐飲，在兩岸深獲肯定，也獲得國際市場關注。如今在集團穩健營運基礎上，成立100%持有之子公司全球美味股份有限公司，希望將海外更多優質餐飲品牌引進台灣或更多市場。