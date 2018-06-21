整備專業人力　高市社會局辦理社工專業教育訓練

高雄市配合中央「強化社會安全網」政策，社會局已整備各社會福利服務中心所轄社工人員共115人，於今（21）日起辦理44小時分級教育訓練，以充實社工專業知能，於7月1日啟動「強化社會安全網」，提供弱勢家庭在地化且貼近需求的服務。
高雄市已佈建14處社福中心，未來將依警分局數再增設3處社福中心，自107年至109年分3年進用224名社工人員，整合社會救助與福利服務、精神醫療與社區治療，由下而上分層建置跨體系平台。在「整合服務體系」、「綿密安全網絡」及「單一受理窗口」等服務策略，強化社區預防功能、提升家庭支持量能，進一步構築更全面的社會安全網絡。
社會局並設計相關教育訓練課程及督導機制，邀請具社福專長之專家學者及資深社工督導，講授「社工人身安全維護」、「脆弱家庭服務實務技巧」、「社區及家庭支持服務方案」等課程，讓社工人員深入各社區關懷弱勢家庭及特殊個案時，能運用相關專業知識，進行風險辨識、評估及運用各種資源，提供相關支持服務，以穩定社區內的脆弱家庭，以達到社區初級預防目標，避免社會憾事發生。
社會局長姚雨靜表示，市府十分重視社工人員的勞動權益，在規劃高雄市強化社會安全網之際，除規劃完整社工教育訓練及良好的督導機制外，並積極向中央爭取補助經費，增聘社工人力並提高社工薪資及福利待遇，配置各項維護社工人身安全的設施設備。在社工人員致力服務弱勢家庭服務的同時，將建構更完整的社工人身安全機制，並安排合理的工作量及薪資，讓社工發揮專長提供更完善的服務，讓高雄市社會安全網更為綿密，為市民帶來安全及祥和的生活環境。