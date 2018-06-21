NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈羅里奇5局好投　猛獅領先桃猿Dreamcatcher來台開唱凱擘大寬頻500M只要$799
地方

整備專業人力　高市社會局辦理社工專業教育訓練

記者許高祥／高雄報導2018/06/21 19:56
▲強化社會安全網社工督導教育訓練。（圖／高市社會局提供 , 2018.06.21）
▲強化社會安全網社工督導教育訓練。（圖／高市社會局提供 , 2018.06.21）

高雄市配合中央「強化社會安全網」政策，社會局已整備各社會福利服務中心所轄社工人員共115人，於今（21）日起辦理44小時分級教育訓練，以充實社工專業知能，於7月1日啟動「強化社會安全網」，提供弱勢家庭在地化且貼近需求的服務。

高雄市已佈建14處社福中心，未來將依警分局數再增設3處社福中心，自107年至109年分3年進用224名社工人員，整合社會救助與福利服務、精神醫療與社區治療，由下而上分層建置跨體系平台。在「整合服務體系」、「綿密安全網絡」及「單一受理窗口」等服務策略，強化社區預防功能、提升家庭支持量能，進一步構築更全面的社會安全網絡。

社會局並設計相關教育訓練課程及督導機制，邀請具社福專長之專家學者及資深社工督導，講授「社工人身安全維護」、「脆弱家庭服務實務技巧」、「社區及家庭支持服務方案」等課程，讓社工人員深入各社區關懷弱勢家庭及特殊個案時，能運用相關專業知識，進行風險辨識、評估及運用各種資源，提供相關支持服務，以穩定社區內的脆弱家庭，以達到社區初級預防目標，避免社會憾事發生。

社會局長姚雨靜表示，市府十分重視社工人員的勞動權益，在規劃高雄市強化社會安全網之際，除規劃完整社工教育訓練及良好的督導機制外，並積極向中央爭取補助經費，增聘社工人力並提高社工薪資及福利待遇，配置各項維護社工人身安全的設施設備。在社工人員致力服務弱勢家庭服務的同時，將建構更完整的社工人身安全機制，並安排合理的工作量及薪資，讓社工發揮專長提供更完善的服務，讓高雄市社會安全網更為綿密，為市民帶來安全及祥和的生活環境。
 

關鍵字社工人員強化社會安全網姚雨靜
車速疑似偏快　四青年晚七天回家嚴長壽當競總主委？侯友宜：好主意

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan