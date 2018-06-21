整備專業人力　高市社會局辦理社工專業教育訓練

高雄市配合中央「強化社會安全網」政策，社會局已整備各社會福利服務中心所轄社工人員共115人，於今（21）日起辦理44小時分級教育訓練，以充實社工專業知能，於7月1日啟動「強化社會安全網」，提供弱勢家庭在地化且貼近需求的服務。

高雄市已佈建14處社福中心，未來將依警分局數再增設3處社福中心，自107年至109年分3年進用224名社工人員，整合社會救助與福利服務、精神醫療與社區治療，由下而上分層建置跨體系平台。在「整合服務體系」、「綿密安全網絡」及「單一受理窗口」等服務策略，強化社區預防功能、提升家庭支持量能，進一步構築更全面的社會安全網絡。