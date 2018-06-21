BOE會議前夕 英鎊多頭盼央行能走向鷹派

英國央行 (BOE) 週四將舉行會議，市場交易員正冀望 BOE 會後聲明可以趨向鷹派，讓英鎊多頭能夠順著英鎊上漲而順利平倉；美元自 4 月以來一路上漲，目前英鎊兌美元盤旋在約莫 7 個月的低點。

根據 FactSet 的數據，英鎊兌美元匯率截至週四 (21 日) 18 時許，暫報下跌 0.46% 至 1 英鎊兌 1.3113 美元，在近 7 個月來的低點徘徊。

英鎊兌美元走勢

分析師認為，期待 BOE 態度更鷹派的交易者們，也可以看看歐元兌英鎊的匯率，因為這被視為更準確的英國脫歐晴雨表。