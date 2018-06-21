雲品斥資7.8億買君品酒店 10/1納入業績

（中央社記者江明晏台北21日電）雲品酒店今天宣布以新台幣7.8億元購入同為雲朗集團的君品酒店，營收預計自10月1日起合併納入雲品，將以度假飯店、商務酒店及館外大型宴會廳3箭齊發。

雲品酒店繼去年併入頤品大飯店新店北新館與桃園民生館後，今天董事會由董事長盛治仁正式宣布將以7.8億元購入同屬雲朗集團的君品酒店，並將提請107年股東臨時會討論，如獲通過，營收將自10月1日起合併納入雲品。

盛治仁表示，基於營運績效與競爭力的提升，此次併入君品酒店將持續加強國內消費與高端旅遊市占率布局，加上米其林三星餐廳「頤宮中餐廳」，整合雲品既有雲品酒店、頤品大飯店等宴會業務後，可望帶動今年營運出現兩位數以上的成長目標，並有效擴大雲品營業規模版圖。