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中央社

遭打壓更名 陸委會鼓勵國人搭乘友台航班

中央社2018/06/21 18:26
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者繆宗翰台北21日電）對於陸方屢施壓國際航空業者更改我國國名，陸委會發言人邱垂正今天強調，鼓勵國人搭乘對台友善的國際航空公司航班，並呼籲各國發揮道德勇氣，捍衛企業免受特定集權國家恫嚇。

另外，媒體日前報導，中國大陸正規劃，讓台灣人也能拿台胞證，出國享有等同大陸民眾的免簽或落地簽待遇。邱垂正則表示，陸方刻意操縱台胞證使用功能、打壓中華民國主權等單方片面作為，並不會改變兩岸關係定位。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，有記者詢問如何看待國安會秘書長李大維受訪時，提出中國屢次施壓國際民航業者對台更名，政府將告訴民眾哪些航空公司向中國投降，民眾可以選擇是否搭乘。

邱垂正表示，中國大陸近期持續施壓國際民航業者，矮化中華民國名稱及國際地位。此舉已嚴重干預國際民航業者營業自由，政府將持續在國際社會捍衛國民、國格及國家尊嚴。

他強調，更改台灣稱謂的始作俑者是中國大陸，對於部分國際民航業者被迫配合陸方無理要求，陸委會表達遺憾；對尊重我國稱謂的國際民航業者，表示感謝，並鼓勵國人搭乘對台友善的國際航空公司航班。

邱垂正並呼籲各國及國際民航業者，認清中共政權本質，這樣的作法將摧毀民主人權普世價值。各國應發揮道德勇氣，採取一致性作法，捍衛企業免受特定集權國家恫嚇的自由，以維護民主、法治等共享價值與理念。

另外，中國時報18日報導，中國大陸外交部正規劃，讓台灣人也能拿台胞證，出國享有等同大陸民眾的免簽或落地簽待遇。

對此，邱垂正表示，基於兩岸關係特殊，雙方人員往來並非持憑護照出入境，而是各自核發證件。政府核發的是「中華民國台灣地區入出境許可證」；陸方核發的是「台灣居民往來大陸通行證」。

他強調，台胞證是台灣民眾前往中國大陸的旅行證件。陸方刻意在國際社會操縱台胞證使用功能，刻意打壓中華民國主權等單方片面作為，並不會改變兩岸關係定位 ，相信其他國家不會認同。

他並呼籲對岸正視中華民國存在，兩岸才能實展開互動。政府也會與相關國家溝通、說明，並堅定捍衛民眾應有權益，國人赴海外若有任何需求，政府有關部門都會提供必要協助。（編輯：林克倫）1070621

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