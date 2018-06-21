互聯網顛覆醫療領域 智能醫療與時俱進

（中央社記者卞金峰、蕭惠敏台北21日電）2018台灣國際醫療展今天登場，會議探討互聯網所延伸的大數據、人工智慧正改變世界，業者指出「健診3.0暨國際醫療發展」提倡智能醫療，減少人為疏失，讓健診與時俱進。

與會業者王欽堂說，台灣醫療水準高，但人民卻沒有越來越健康，與其追求平均壽命的延長，慢性疾病的預防才最為重要。他表示，健檢產業供給過剩讓品質低落，往後需透過技術提升醫療預防，而非治療。

王欽堂指出，全球醫療走向漸趨精準，健診3.0三大特徵為定制化、數據化及去中間化，也就是說未來在就診時，將可以依個人需求和歷年健檢數據訂製自己的健檢內容；健檢結果數字簡化使健康管理較方便；搭配人工智慧加物聯網去除中間人員角色，健檢流程將減少人為疏失。