今日人物》影／王佩雯生漆蛻變　展現漆藝真善美

▲漆藝新銳大師王佩雯，以「漆色有無中」為題，在國立彰化美學館推出漆藝創作展。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

為推展多元生活美學，國立彰化生活美學館邀請國內漆藝新銳大師王佩雯，以「漆色有無中」為題，策劃精緻漆藝創作展，所推出50多件作品，融合陳火慶、王清霜、黃麗淑等大師技藝，充分展現漆藝品極致的真善美。

新銳漆藝家王佩雯老師，在20多年前參與臺灣手工業研究所「漆器藝人陳火慶傳習計畫」，從此踏入漆藝創作世界，並就讀臺藝大「古物維護研究所」，專攻傳統漆器工藝製作與漆器保存、修護事務，在2014年成立「翠雨山房」專職漆藝創作，並接受各公私立博物館委託修復木質、漆器文物。



▲漆藝新銳大師王佩雯，以「漆色有無中」為題，在國立彰化美學館推出漆藝創作展。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

王佩雯她笑說，當時從來沒想過這些美得令人屏息的東西，背後竟然是如此痛苦!生漆常導致創作者全身發癢甚至腫痛難耐，從小就是皮膚科常客的王佩雯在投入漆藝創作後自然無法躲過，當時整個人看起來慘到連老師都想勸退我。



▲漆藝新銳大師王佩雯，以「漆色有無中」為題，在國立彰化美學館推出漆藝創作展。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

王佩雯說，生漆蛻變成作品的過程必須經過砂紙不斷拋光琢磨，我磨漆，漆咬我，本是應該的，忍著漆癢的痛楚，王佩雯持續不斷創作，爾後她歷經赴日研習漆器修復，並從國立台南藝術大學古物修復研究所畢業，參與多項國寶級漆器修復工作，作品中融合傳統漆器藝術的精妙細緻與新生代漆藝創作者的大膽創新。



▲漆藝新銳大師王佩雯，以「漆色有無中」為題，在國立彰化美學館推出漆藝創作展。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

彰化生活美學館館長尹彙武說，王佩雯漆藝創作運用現代藝術領域展現創新手法，巧妙結合漆藝媒材與華想容女性議題，輔以漆藝多樣與多元的裝飾技法與工法，充分開展漆藝感性空靈絕美之想像世界，整體作品傳統中有創新，造就了臺灣漆藝界新格局及新精神，作品件件精彩，歡迎民眾踴躍前往參觀。



▲漆藝新銳大師王佩雯，以「漆色有無中」為題，在國立彰化美學館推出漆藝創作展。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）