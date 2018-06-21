今日娛樂爆／流行音樂納入教材　蘇芮、紅髮艾德入選

為讓深耕學生們的流行音樂教育，文化部自102年開始將流行音樂納入國小、國中、高中教材，並邀請的頂尖師資陣容，同步舉辦教師研習培訓活動，自今年開始，文化部逐年參考金曲獎獲獎作品以及國內外娛樂新聞，將時下火紅的藝人或歌曲納入教材，如榮獲今年金曲獎特別貢獻獎的蘇芮，所演唱的經典歌曲〈花若離枝〉、搖滾天王伍佰的〈釘子花〉、已故創作歌手張雨生的〈我的未來不是夢〉、甚至是紅髮艾德的夯曲〈Shape of You〉也都入選教材，希望藉此能更貼近流行音樂的脈動和趨勢。

唱紅日劇《你只想住在吉祥寺嗎？》主題曲、有「中毒性歌姬」封號的日本歌手Aimyon（愛繆），今（21）日為即將舉辦的演唱會抵台宣傳，5月份就已經來過台灣的她，一抵達松山機場就說有種「回家」的感覺，她帶著滿臉笑容和台灣黑熊裝置藝術合照，並親切收下台灣粉絲送的禮物，此外，唱片公司也在飯店準備了啤酒花籃，其中包括Aimyon最近超愛的哈密瓜啤酒，她說已經等不及在演唱會後要用水果啤酒來慶功了。Aimyon首次台北演唱會將在6月22日於Legacy Taipei舉行。



▲日本歌手Aimyon（愛繆）為演唱會抵台，親切與台灣黑熊裝置藝術合影。（圖／華納音樂提供 , 2018.06.21）

第29屆金曲獎頒獎典禮將於本周六（23）日舉行，本屆星光燦爛，吳青峰、彭佳慧、黃韻玲、家家、徐佳瑩、李玖哲、徐若瑄、頑童MJ116、陶喆、張信哲、艾怡良、方大同等人都確定出席盛會，歌手陶喆今年再度受邀頒發「最佳單曲製作人」及「最佳專輯製作人」，他表示：「很開心可以再度擔任頒獎人，受邀頒獎是一種肯定，非常期待！」而有歌手、演員雙重身分的女星徐若瑄相隔14年再度擔任頒獎嘉賓，她透露心情緊張又掙扎，因為她很怕大家忘了她跟音樂其實很有關係。此外，歌王林俊傑的「Little Big Us」表演節目將運用「AR擴增實境」呈現「翻轉小巨蛋」的特殊效果，這也是該系統首次在台灣運用在Live活動，令觀眾相當期待。



▲女星徐若瑄將擔任金曲獎頒獎嘉賓。（圖／台視提供 , 2018.06.21）

為揭開北韓的身秘面紗，以及見證川金會後的民心氛圍，電視台團隊由總經理莊豐嘉帶隊，前往北韓進行深度採訪，不僅目睹如宮廷般華麗的平壤地鐵站，也打破北韓以往給人高壓封閉的刻板印象，該台國際中心主任廖林麗玲就表示，北韓的高樓大廈林立，也能隨處見到當地女性穿著高跟鞋打扮時髦，尤其夜晚的氛圍就像是夜上海一般，當看到1973年開始營運的平壤地鐵，廖林麗玲說：「地鐵非常漂亮，整體感覺相當富麗堂皇、顛覆想像」。成為唯一在北韓見證川金會後民心轉變的台灣媒體，莊豐嘉表示：「沒有親眼目睹，沒有親自跟當地人打交道，你很難想像這是怎樣的一個國家以及他的人民在想什麼。」「最後的鐵幕北韓揭祕系列報導」6月22日晚間8點於華視播出。



▲如宮廷般華麗的平壤地鐵站。（圖／華視提供 , 2018.06.21）

看好台灣動畫人才的創作能量，「紐澳電影教父」、知名製片人Timothy White等人，今（21）日宣布將與台灣、紐西蘭、中國三地的動畫人才合作、斥資6億新台幣拍攝電影《熊熊危機》，這部跨國原創動畫預計2019年上映，目前已經開始前置作業，劇情描述地球被大洪水毀滅之際，熊貓族犧牲自己解救全世界物種的故事，有30多年的製片經驗的Timothy White表示：「隨著中國電影票房屢破紀錄，中國影視文化產業已成為全球最大市場，藉由與深度了解中華文化的台灣創作者合作，是西方國家進入華人市場的最佳途徑。」



▲由台紐中三地動畫人才合作的電影《熊熊危機》，將於2019年上映。（圖／熊貓王國提供 , 2018.06.21）



