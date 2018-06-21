浪浪們被收養前後的大不同　溫馨照片讓人看了好想噴淚

雖然路上的野貓實為屢見不鮮，但所有的喵星人都值得被好好對待。這世界上有許多致力於拯救流浪動物的救援組織或是單位，他們皆以流浪動物得到幸福作為己任，接下來我們將介紹這些得到幸福的浪浪們的溫馨故事。
身為藍貓的Hardy，本該過著貴氣的幸福生活，但牠卻被狠心主人虐待和折磨，幸虧有好心的鄰居通報給貓咪救援組織Alleycatrescueinc，他們不僅將牠救出，更幫牠找到善心的獸醫夫婦加以收養，現在的牠在充滿愛的家庭裡，過得十分幸福。（圖／翻攝自thisisinsider）
右眼受到感染並患有漿細胞性足皮膚炎的Lefty，因為疾病關係，所以腳墊會呈現腫脹或是潰瘍的狀態，身為街貓的牠，在2016年1月被Purrfect Pals Cat Sanctuary and Adoption Centers裡的兩位志工收養，志工們給了Lefty完美的照顧，現在的牠常慵懶的躺在貓跳台上曬太陽呢！（圖／翻攝自thisisinsider）
在2013年被拋棄在街頭的Rhododendron，被Purrfect Pals Cat Sanctuary and Adoption Centers發現的時候，牠不僅爪子被拔掉、尤其擁有奇怪的上廁所習慣，因為牠不像其它貓咪會在貓砂盆上廁所，所以在送養兩次後，都因為衛生習慣不佳而被退回，收容所更一度擔心也許Rhododendron無法再被收養，沒想到可愛的牠，終於在第三次收養時，遇到超寵溺牠的主人，完全不在意牠的奇怪衛生習慣，看牠愜意攤在沙發上，就知道牠過的有多舒坦了！（圖／翻攝自thisisinsider）
可愛的Ratsies原本是被中途救助的可愛小貓，因為出生時頭型較小，中途覺得牠看起來就像隻小老鼠，所以便取名為Ratsies。親人又活潑的牠，靠著可愛的萌樣而擄獲了中途的心，所以後來就正式被收編啦！幸福的牠現在可是隻十足十的健壯大貓。（圖／翻攝自thisisinsider）
命運多舛的Arugla被帶到收容所的時候，已經是一歲的成貓，當時的牠還懷有身孕，在生下小貓後，隨即牠便被收養，但因為和小貓們的分開，牠開始停止進食，後來又被送回收容所裡待了兩個月，後來終於恢復進食，後來牠也順利再度被收養，現在也是隻親人的甜美貓咪。（圖／翻攝自thisisinsider）
在Skitters還是隻小貓咪的時候，牠便被 Purrfect Pals 給送養到好心的收養人家中，殊不知今年滿12歲的牠，竟被以「無法再繼續照顧牠」的理由被重新送至收容所，尤其原本的收養家庭牠還擁有隻貓妹妹，也在去年去世了！所以收容所希望為已經是老貓的牠，找到一個充滿愛和擁有兄弟姊妹的環境，幸虧一間寵物店在聽到牠的故事後，決定收養牠，尤其牠們還養了名為Melanie的老貓，要讓牠們一起作伴呢！（圖／翻攝自thisisinsider）
這些超暖心的收養故事，和浪浪們被收養前後大不同的比對照片，更讓我們知道喵星人都值得好好被對待，尤其還是要再三強調「領養代替購買」，讓收容所的浪浪們都擁有溫暖的家。