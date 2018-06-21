浪浪們被收養前後的大不同　溫馨照片讓人看了好想噴淚

雖然路上的野貓實為屢見不鮮，但所有的喵星人都值得被好好對待。這世界上有許多致力於拯救流浪動物的救援組織或是單位，他們皆以流浪動物得到幸福作為己任，接下來我們將介紹這些得到幸福的浪浪們的溫馨故事。

這些超暖心的收養故事，和浪浪們被收養前後大不同的比對照片，更讓我們知道喵星人都值得好好被對待，尤其還是要再三強調「領養代替購買」，讓收容所的浪浪們都擁有溫暖的家。