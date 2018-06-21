貿易戰疑慮未除 道瓊期指一度下跌近百點

美國政府宣布，將對價值 500 億美元的中國進口商品，加徵關稅；美國總統川普揚言，若中方採取報復措施，他會再對 2000 億美元的中國商品，加徵 10% 關稅；如果北京當局持續報復，他將「加碼」，另對 2000 億美元的中國商品徵稅。

白宮最新報告指出，中國的經濟侵略行徑，已對美國及全球造成威脅。

報告稱，中國的經濟侵略行為，包括在網路與現實世界中，竊取科技和智慧財產。

聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB) 與日銀等三大央行，週三皆示警，稱貿易爭端加劇，恐使金融市場受害，並損及全球經濟。

昨日標普 500 指數終止「連 3 跌」，收漲 0.2%，至 2767.32 點；那斯達克指數收漲 0.7%，至 7781.52 點，創下新高紀錄；道瓊指數則未完全擺脫貿易戰疑慮，收跌 0.2%，至 24657.80 點。

石油輸出國組織 (OPEC) 會議，將於 6 月 22 日登場，預料減產限制鬆綁與否，將成會中討論焦點。

台北時間週四晚間 6 點 36 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.59%，至每桶 73.55 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.45%，至每桶 64.76 美元。