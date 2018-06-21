NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈足協改選停滯　體育署可祭「黃牌」臉書社團新功能　付費訂閱獨家內容凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

主打重情義 侯友宜文宣推厚友誼小旗

中央社2018/06/21 18:36
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者黃旭昇新北21日電）國民黨新北市長參選人侯友宜以「重情重義」為競選主軸，今天曝光競選文宣「厚友誼」小桌旗。整體競選策略就是與鄉親搏感情，將自己名字結合文宣主軸，強調要帶給市民好日子。

小旗子以湖水藍為主要色系，「厚友誼」的厚字，以湖水藍的「ㄏ」與紅字的「日、子」組合而成，侯友宜解釋，「厚」與台語的「好」諧音，友誼就是感情，這是要與他一起做好朋友，一起過好日子，希望大家一起來插旗支持逗陣行；而一般人婚喪喜慶都會挑選好日子，所以，將「日子」改成紅色字體。

另有一款紅底白字的「友」貼紙，侯友宜也示範將貼紙貼在手臂上、貼在手機背面。他說，「重情重義重友誼」是中南部孩子到北部打拚的感覺與氛圍，也是中南部移民重視朋友的寫照。

侯友宜5月下旬已公布競選背心，他今天受訪時也提到，到台北在基層擔任刑事警察20年，每天都穿布鞋與基層搏感情，擔任公務員每天也都在基層走動，要瞭解基層心聲解決痛苦，幫民眾解決事情。

侯友宜說，他和許多常年選舉的政治人物出身不同，競選對手蘇貞昌的出身背景是當律師，律師是很高尚、難考的職業，但他是從基層打拚來的，一個是穿布鞋，一個是穿皮鞋，但政治人物要迎合討好很多人。

侯友宜今天與桃園市的市議員參選人聶哲淵拍攝宣傳照時，還主動指導聶哲淵要如何擺手勢、握拳，眼神看鏡頭。

另外，侯友宜表示，自己是第一次參與選舉，心裡有準備會遇到烏賊戰，有時候回應比較慢，希望大家體諒。（編輯：梁君棣）1070621

瓜國火山爆發災情嚴重 政府...英醫院開強藥奪走450多命...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan