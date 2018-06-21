蔡總統談軍改 馬辦：責任歸咎前朝令人遺憾

（中央社記者劉麗榮台北21日電）總統蔡英文今天說，前總統馬英九曾說要推動年改，不會把問題留給下一任總統。馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，蔡總統意圖把責任歸咎於前朝，實在令人不解與遺憾。

立法院臨時會院會昨天三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，蔡總統、副總統陳建仁等人今天在總統府召開記者會發表談話。

蔡總統說，還記得即將接任總統之前與馬英九在台北賓館見面，討論國政交接工作，當時馬英九特別提到他無法完成的年金改革問題，馬英九8年任內曾說過要推動年金改革，說過不會坐視不管，也不會把問題留給下一任的總統，「我就是他口中所說的下一任總統」，「我沒有任何指責他的意思，這2年來的風風雨雨，讓我可以深刻體會他當年猶豫的原因。」