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中央社

瓜國火山爆發災情嚴重 政府援贈食米

中央社2018/06/21 18:35
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北21日電）中美洲友邦瓜地馬拉日前火山爆發造成嚴重災情，外交部今天表示，政府除第一時間援贈10萬美元賑災款，也將捐贈1000公噸食米，預計8月抵達瓜國，分送受災民眾。

外交部發布新聞稿表示，外交部常務次長劉德立20日代表政府主持「捐贈瓜地馬拉食米啟運儀式」，並邀請瓜地馬拉駐台大使亞谷華（Olga Maria Aguja）前往桃園市東亞貨櫃場共同見證。

瓜地馬拉火峰火山（Fuego volcano）3日嚴重爆發。外交部說，火山爆發造成嚴重災情，至今已有110人死亡、197人失蹤、1萬2000多人撤離家園，部分道路橋樑與電力設備受損，其中，最嚴重的沙卡德貝格（Sacatepequez）等省份，仍處緊急狀態。

外交部指出，瓜國火山爆發後，政府第一時間捐贈10萬美元（約新台幣299萬6700元）賑災款，並規劃裝載1000公噸食米的貨櫃將於近日啟運，預計8月初抵達瓜國，分送當地受災民眾。

外交部表示，台瓜兩國合作充分展現行政效率與「休戚與共的情誼」，有效深化邦誼。

外交部發言人李憲章告訴中央社記者，政府第一時間提供瓜國的協助除了捐款，也包括捐贈飲用水、泡麵給當地災民。未來將視瓜國需求，提供相關協助。（編輯：鄭雪文）1070621

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