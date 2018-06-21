瓜國火山爆發災情嚴重 政府援贈食米

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）中美洲友邦瓜地馬拉日前火山爆發造成嚴重災情，外交部今天表示，政府除第一時間援贈10萬美元賑災款，也將捐贈1000公噸食米，預計8月抵達瓜國，分送受災民眾。

外交部發布新聞稿表示，外交部常務次長劉德立20日代表政府主持「捐贈瓜地馬拉食米啟運儀式」，並邀請瓜地馬拉駐台大使亞谷華（Olga Maria Aguja）前往桃園市東亞貨櫃場共同見證。

瓜地馬拉火峰火山（Fuego volcano）3日嚴重爆發。外交部說，火山爆發造成嚴重災情，至今已有110人死亡、197人失蹤、1萬2000多人撤離家園，部分道路橋樑與電力設備受損，其中，最嚴重的沙卡德貝格（Sacatepequez）等省份，仍處緊急狀態。