影／2018 I FUN彰化兒童藝術節　開啟創意力

各級學校就要放暑假，彰化縣文化局特別推出「2018 I FUN彰化兒童藝術節」，請海內外知名兒童劇團前來演出，並舉辦「I FUN起步走」、I FUN小戲節、PLAY童趣坊和「BOX藝童體驗營」，啟發孩子們的藝術創造力。

「2018 I FUN彰化兒童藝術節」將於7月21日在員林演藝廳盛大開幕！彰化縣文化局21日上午在縣府中庭舉行活動宣傳會，彰化縣副縣長林明裕主持，現場並由銀河谷音劇團帶來《小精靈歷險記》的精彩橋段演出揭開序幕。林明裕說，今年I FUN彰化兒童藝術節邀請國內外優秀團隊帶來精采的演出節目、童趣坊以及廣受好評的場館體驗，預計7月13日至8月11日期間將在員林演藝廳和小朋友們一起歡樂FUN暑假。



▲彰化縣文化局推出「2018 I FUN彰化兒童藝術節」，歡迎小朋友們一起歡樂FUN暑假。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

彰化縣文化局長陳文彬指出，今年的「I FUN彰化兒童藝術節」內容包括「I FUN起步走」、「I FUN小戲節」、「PLAY童趣坊」以及「BOX藝童體驗營」等單元，透過表演藝術欣賞、創意手作、趣味活動與場館體驗，拉近親子與表演藝術之間的距離，讓孩子喜歡上表演藝術，開拓孩童們的藝術體驗。



▲銀河谷音劇團帶來《小精靈歷險記》的精彩橋段演出揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

其中開幕活動–「I FUN起步走」預計7月21日在員林演藝廳戶外廣場盛大展開，有蘋果劇團帶來精采的《抓龍特攻隊》演出，還有親子同樂的闖關遊戲，為彰化兒童藝術節揭開序幕！7月22日至8月11日活動期間，特別邀請日本GABEZ劇團、西班牙PLUS劇團、烏克蘭MimiRichi小丑劇團及國內的銀河谷音劇團、愛樂劇工廠等演藝團隊，輪番上演優質節目。



▲銀河谷音劇團帶來《小精靈歷險記》的精彩橋段演出揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

今年持續推出廣受喜愛的「BOX藝童體驗營─黑盒子的秘密」場館體驗活動，結合認識場館、演出欣賞與趣味互動的內容，歡迎鄉親7月13至15日帶領小朋友一起走進員林演藝廳揭開劇場的神秘面紗，感受全新的劇場體驗。