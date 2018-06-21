臉書社團不再免費？新推付費訂閱獨家內容功能

臉書( Facebook )今( 21 )日宣布，將於社團功能中新增付費訂閱制度，用戶可於社團功能中，另外支付 4.99 美元至 29.99 美元的月費，就可以看到社團專屬的內容。
此次設計是在一般免費加入的社團中，再新增一個需要訂閱付費才能觀看的「子社團」，如超人氣居家整理社團「 Declutter My Home 」就新增付費訂閱的子社團「 Organize My Home 」，讀者透過額外付費，就能看到更為詳盡的打掃核對清單、教學影片以及直播 Q&A 等。
過去，許多社團經營者就有在社團另外經營專屬的付費服務，卻需透過第三方支付才能收取款項。未來臉書將直接開啟社團支付功能，只要以信用卡支付款項就可收到社團獨家的訂閱內容，讓社團管理者能擁有更多時間投入在文本產出、維繫用戶黏著度上。
目前此一付費訂閱項目僅在少數社團中實行，透過這些社團的使用效果與反饋，臉書將再決定是否擴大推行此一付費制度。目前仍在測試階段，臉書不會從訂閱中抽成，然而未來若透過 iOS 、 Android 兩大平台收費，平台將可於第一年獲 30% 分成、隔年則可抽取 15% ，就如同臉書 CEO 祖克柏所言，臉書收費版本勢在必行。