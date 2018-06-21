NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈郭彥均與妻恩愛　自爆這招收服他Dreamcatcher性感熱舞凱擘大寬頻500M只要$799
生活

臉書社團不再免費？新推付費訂閱獨家內容功能

記者易皓瑜／台北報導2018/06/21 19:01
▲臉書將於社團功能中新增付費訂閱制度，使用者月付 4.99 美元至 29.99 美元即可獲取社團中的獨家內容。（圖／翻攝 臉書）
▲臉書將於社團功能中新增付費訂閱制度，使用者月付 4.99 美元至 29.99 美元即可獲取社團中的獨家內容。（圖／翻攝 臉書）

臉書( Facebook )今( 21 )日宣布，將於社團功能中新增付費訂閱制度，用戶可於社團功能中，另外支付 4.99 美元至 29.99 美元的月費，就可以看到社團專屬的內容。 

此次設計是在一般免費加入的社團中，再新增一個需要訂閱付費才能觀看的「子社團」，如超人氣居家整理社團「 Declutter My Home 」就新增付費訂閱的子社團「 Organize My Home 」，讀者透過額外付費，就能看到更為詳盡的打掃核對清單、教學影片以及直播 Q&A 等。 

過去，許多社團經營者就有在社團另外經營專屬的付費服務，卻需透過第三方支付才能收取款項。未來臉書將直接開啟社團支付功能，只要以信用卡支付款項就可收到社團獨家的訂閱內容，讓社團管理者能擁有更多時間投入在文本產出、維繫用戶黏著度上。 

目前此一付費訂閱項目僅在少數社團中實行，透過這些社團的使用效果與反饋，臉書將再決定是否擴大推行此一付費制度。目前仍在測試階段，臉書不會從訂閱中抽成，然而未來若透過 iOS 、 Android 兩大平台收費，平台將可於第一年獲 30% 分成、隔年則可抽取 15% ，就如同臉書 CEO 祖克柏所言，臉書收費版本勢在必行。 

關鍵字臉書facebook付費訂閱社團支付月費信用卡
美麗華影城22日起停業一個月不想老了倒縮　趁年輕多運動存骨本

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan