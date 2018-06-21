臉書社團不再免費？新推付費訂閱獨家內容功能

臉書( Facebook )今( 21 )日宣布，將於社團功能中新增付費訂閱制度，用戶可於社團功能中，另外支付 4.99 美元至 29.99 美元的月費，就可以看到社團專屬的內容。

此次設計是在一般免費加入的社團中，再新增一個需要訂閱付費才能觀看的「子社團」，如超人氣居家整理社團「 Declutter My Home 」就新增付費訂閱的子社團「 Organize My Home 」，讀者透過額外付費，就能看到更為詳盡的打掃核對清單、教學影片以及直播 Q&A 等。