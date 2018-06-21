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娛樂

繼太陽的後裔、鬼怪　金編睽違1年半帶《陽光先生》回歸

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/21 18:48
▲李炳憲（左）與金泰梨擔任金編新作男女主角。（圖／Netflix , 2018.6.21）
▲李炳憲（左）與金泰梨擔任金編新作男女主角。（圖／Netflix , 2018.6.21）

南韓知名編劇「金編」金銀淑下月7日終於要推出新作，這是她繼《鬼怪》之後，睽違一年半的電視劇作品，與名導李應福再次攜手，找來李炳憲、金泰梨、柳演錫、 金玟廷、卞約漢等人合作推出《陽光先生》（Mr. Sunshine），日前預告片推出，也吸引近52萬人觀看，未播就備受期待。

編劇金銀淑與導演李應福先前作品屢創佳績，兩人攜手打造的《太陽的後裔》及《孤單又燦爛的神－鬼怪》於國際間均大獲好評。這次推出的《陽光先生》由製作公司Hwa&Dam Pictures 及 Studio Dragon出品 ，兩人合作的作品還包括《孤單又燦爛的神－鬼怪》及《Bravo My Life》。


▲李炳憲。（圖／Netflix , 2018.6.21）

本劇男主角李炳憲陸續參與多部國際影視作品，如《特種部隊》系列的白幽靈、《超危險特工2：狠戰》的韓秋白，此次在該劇飾演韓裔美國軍官崔宥鎮，而以《下女的誘惑》聞名的金泰梨則飾演貴族女兒高愛信，同劇其他主要演員包括柳演錫、金玟廷、卞約漢等。

電視劇故事以19世紀後半朝鮮「辛未洋擾時期」為主軸，講述一名出身奴僕家庭的朝鮮男孩離開祖國，登上美國軍艦，多年後以美國軍官身分重返故鄉，卻愛上朝鮮兩班貴族的女兒，更發現美國要殖民朝鮮的陰謀。《陽光先生》預計24集，於7月7日在Netflix播出。


▲金泰梨。（圖／Netflix , 2018.6.21）

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