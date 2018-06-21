繼太陽的後裔、鬼怪　金編睽違1年半帶《陽光先生》回歸

南韓知名編劇「金編」金銀淑下月7日終於要推出新作，這是她繼《鬼怪》之後，睽違一年半的電視劇作品，與名導李應福再次攜手，找來李炳憲、金泰梨、柳演錫、 金玟廷、卞約漢等人合作推出《陽光先生》（Mr. Sunshine），日前預告片推出，也吸引近52萬人觀看，未播就備受期待。

編劇金銀淑與導演李應福先前作品屢創佳績，兩人攜手打造的《太陽的後裔》及《孤單又燦爛的神－鬼怪》於國際間均大獲好評。這次推出的《陽光先生》由製作公司Hwa&Dam Pictures 及 Studio Dragon出品 ，兩人合作的作品還包括《孤單又燦爛的神－鬼怪》及《Bravo My Life》。