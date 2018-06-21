桃園IG打卡新熱點　巨型彩繪牆藏巧克力夢想密碼

位於桃園八德的巧克力共和國觀光工廠新完成高32米、寬14米，號稱北台灣最大的巨型彩繪藝術牆面，由荷蘭藝術家Fleks及在地職人共同創作，展示巧克力文化及特色，業者張云綺表示，這面牆是花了三百個小時才完成的，創作期間又正巧遇上梅雨季，必需經過多次上漆過程，對於工作者來說是辛可的，當初規劃時，也花了很長一段時間思考討論要放入哪些元素入畫，才能展現「巧克力的夢想」。



▲業者張云綺表示，這面牆是由荷蘭藝術家Fleks及在地職人共同創作，展示巧克力文化及特色，花了三百個小時才完成的巨作。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.21）

本身也是八德人的桃園市長鄭文燦出席揭募活動時表示，當年宏亞食品生產的77乳加巧克力是許多八德人共同的童年回憶，之後轉型成為桃園最好的觀光工廠，更榮獲經濟部「國際亮點觀光工廠」獎項，並於103年、106年榮獲經濟部「國際亮點觀光工廠」獎項，這也正是桃園發展觀光重要的經驗。利用小小的可可，創造迷人的世界，是成功的觀光工廠典範，相信會成為許多民眾到桃園打卡拍照的熱門新景點。

業者表示，彩繪牆顏料耐用期限約5-10年，目前畫作中述說著許多故事，像是馬雅文化的故事、西班牙人寇帝斯如何把巧克力帶入西方世界的故事、有一個皇后愛甜點的故事，還有宏亞食品對巧克力熱愛而創作的故事，同時畫作創做者荷蘭藝術家Fleks也把荷蘭家鄉意境及其家人都帶入畫中。未來也許還有其他更多的創作會在這面高牆呈現，讓大家體驗不同的的巧克力夢想。