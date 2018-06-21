英醫院開強藥奪走450多命 梅伊政府致歉

（中央社倫敦20日綜合外電報導）最新報告今天指出，英國一家醫院不當開出強效止痛藥，造成450多人喪生。英國首相梅伊政府為此向受害者家屬致歉。

前利物浦主教瓊斯（James Jones）帶領獨立委員會，調查英國南部哥斯波特市（Gosport）哥斯波特戰爭紀念醫院（Gosport War Memorial Hospital）1989年到2000年死亡案例。

委員會在聲明中說：「委員會以特殊權限掌握到的醫院紀錄顯示，456名患者在院方不當開處方並提供類鴉片藥物後喪命。」

聲明還說，若把消失不見的紀錄列入考量，可能另有200名患者因為院方提供強效藥物的「制度性作法」而喪生。