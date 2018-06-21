微軟攜手交大 設AI人才培訓與認證中心

（中央社記者吳家豪台北21日電）台灣微軟今天與國立交通大學合作成立AI與數據科學人才培訓暨認證中心，交大將導入微軟專業認證課程至學校教學體系中，協助學生取得資料科學與AI課程認證，培養AI跨領域人才。

本次合作第一階段將率先導入包含資料科學（DataScience）、AI（人工智慧）、大數據三門核心能力課程，並期待以交大作為前哨站，將微軟專業認證課程（Microsoft Professional Program，MPP）的AI專業線上課程，推廣至新竹科學園區等周邊產業園區。

微軟大中華區人工智慧負責人暨台灣微軟行銷營運長趙質忠表示，台灣現階段所需的不只是AI研發的頂尖技術，更需要能夠將AI融入產業應用、具備商業洞察的資料科學家；微軟也樂見本次的策略合作能以交大為前哨站，增強台灣產業AI化的即戰力。