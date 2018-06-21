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中央社

茂矽案 胡洪九更一審改判免賠

中央社2018/06/21 18:43
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北21日電）茂矽公司前負責人胡洪九被控涉及內線交易，刑事無罪確定。證券投資人及期貨交易人保護中心另訴請胡洪九賠償，高院更一審認為，胡洪九並無內線交易，今天判決免賠，可上訴。

台灣高等法院新聞稿指出，保護中心以胡洪九在茂矽重大消息公開前，賣出其實質掌控的茂福開發、鴻瑞投資公司名下茂矽股票，應對善意從事相反買賣的投資人負賠償責任為由，訴請胡洪九、茂福、鴻瑞連帶賠償。

保護中心一審時請求賠償新台幣3565萬9225元，台北地院認定胡洪九無內線交易，判決駁回。

經上訴，高院二審改認定胡洪九內線交易，判胡洪九、鴻瑞公司連帶給付443萬9830元，胡洪九、茂福開發連帶給付423萬8625元，經最高法院發回高院。

保護中心向更一審主張，台灣茂矽電子民國92年為償還同年4月即將到期的海外有擔保可轉換公司債(INDEX BOND)新台幣47億元，向當時財政部證券暨期貨管理委員會申請發行1.2億美元海外可轉換公司債。

茂矽92年4月17日發布重大訊息，指1.2億美元海外可轉換公司債，因資金不及到位，將約集INDEX BOND主要持有人協商討論償還及贖回。

保護中心主張，茂矽股價自92年4月18日起連續15個營業日都以跌停價收盤，但胡洪九早於同年2月至3月即出售鴻瑞、茂福持有的茂矽股票，違反禁止內線交易的規定，應負賠償責任。

更一審認為，1.2億美元海外可轉換公司債募集不順原因包括當年3、4月間SARS疫情升高與美國攻打伊拉克，造成經濟局勢不穩，干擾市場正常交易，重大消息成立時點應為92年4月中旬，胡洪九名下公司出售茂矽股票早於重大消息成立之前。

更一審指出，胡洪九92年2、3月出售茂矽股票時，重大消息尚未成立，公司債募集不順的消息是在92年4月中，因非正常市場交易狀況干擾而成立，本件不符內線交易行為，判決胡洪九、茂福、鴻瑞免賠。（編輯：方沛清）1070621

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