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影／預防及延緩失能　芳苑C級巷弄長照站舉辦揭牌典禮

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/21 19:52
▲芳苑鄉王功社區發展協會芳苑C級巷弄長照站舉辦揭牌典禮，是一個提供健康促進活動、共餐、社會參與的地方。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）
▲芳苑鄉王功社區發展協會芳苑C級巷弄長照站舉辦揭牌典禮，是一個提供健康促進活動、共餐、社會參與的地方。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

芳苑鄉王功社區發展協會芳苑C級巷弄長照站，21日上午舉辦揭牌典禮，彰化縣衛生局秘書蕭惠玲及縣長夫人劉慧如等人共同揭牌，C級巷弄長照站是一個提供健康促進活動、共餐、社會參與的地方，也提供交通接送服務，讓全鄉的長輩都可以前來參加活動。


▲芳苑鄉王功社區發展協會芳苑C級巷弄長照站舉辦揭牌典禮，是一個提供健康促進活動、共餐、社會參與的地方。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

芳苑鄉65歲以上人口比例約21%，已超過高齡社會所定義範圍，基礎長照服務推行實在刻不容緩。有鑑於此，芳苑鄉王功社區發展協會設置Ｃ級巷弄長照站辦理共餐服務、社會參與、預防及延緩失能方案以及彰化縣極具特色之肌力訓練，更提供關懷訪視服務、關懷獨居老人生活狀況適時提供幫助，讓長輩活絡筋骨、動腦思考並且延緩老化，讓身體更健康。


▲芳苑鄉王功社區發展協會芳苑C級巷弄長照站舉辦揭牌典禮，是一個提供健康促進活動、共餐、社會參與的地方。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

蕭惠玲指出，根據內政部最新統計，彰化縣已邁入高齡社會，因此彰化縣政府積極推動長照2.0各項創新服務，提升照顧品質落實在地老化的目標。C級巷弄長照站推廣至今，芳苑鄉也已有3處提供服務。


▲芳苑鄉王功社區發展協會芳苑C級巷弄長照站舉辦揭牌典禮，是一個提供健康促進活動、共餐、社會參與的地方。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

劉慧如表示，為減輕家屬照顧負擔，在地化C級巷弄長照站的設立，能讓長輩願意從家中走出來，透過共餐、動態活動，認識新朋友，增進人際互動，豐富生活，彰化縣將積極推動各鄉鎮成立C級巷弄長照站，未來將逐步擴大至全縣。


▲芳苑鄉王功社區發展協會芳苑C級巷弄長照站舉辦揭牌典禮，是一個提供健康促進活動、共餐、社會參與的地方。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

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