建築園冶獎　嘉義市7項獲賞

第24屆建築園冶獎，嘉義市7件獲獎作品，分別在公共建築景觀類有︰

第24屆建築園冶獎評選結果，嘉義市分別在公共建築景觀類、校園建築景觀類、透天建築景觀類等3大獎項7件作品中獲獎賞，市政府透過公、私部門夥伴關係合作，共同打造嘉義市獨特的景觀風貌。

1、「嘉義市火車站站前廣場」，自1933年，站前廣場多次變動，都以「車」為主，改造成依機車、小客車、計程車及公車4種車輛的特性規劃動線，融合古蹟車站、廣場的人文歷史。

2、「嘉義市東門圓環整修工程」，借尿尿小童基座營造高山鐵路故事牆、諸羅樹蛙演奏各種樂器，突顯嘉義為管樂之都的特色。

3、「棒球原鄉 KANO 園區」，以中山路BRT車站為起點的棒球大道，將棒球歷史結合地方的文化、歷史軌跡成為本市棒球文化的亮點。

校園建築景觀類︰

1、「南興國中第二探索體驗建築」，早期農耕古井、古厝及土地公廟舊址、百年楊柳，水清魚貝悠游於天然渠道，成為多樣性之生物棲息地及教學農場。

2、「北園國小104 年度老舊校舍整建」，藉由退讓和呼應手法，讓中庭空間成為流通的開放，創造出彈性的半戶外活動空間。

3、「崇文國小104年度老舊校舍重建」，一樓重視琴房獨立及隔音性，二樓音樂教室注重視野環境和諧，三樓強調合奏教室的團體運作，造型讓風隨著音樂旋律，悠遊於迴廊中飄盪。

透天建築景觀類︰

「泰勒瓦莊園」，泰勒瓦(Terroir)源自於法文「風土條件」之意，莊園內的每幢建築物，都有自己的造型表情。

嘉義市政府表示，建築園冶獎素有「南部建築界金像獎」之稱，今年的主軸為「智慧綠建築‧友善心環境」，期望能著重從「友善環境」出發的智慧綠能建築，符合節能減碳及簡潔易用的原則，鼓勵優良建築景觀，同時兼顧藝術、綠化、環境永續、在地化，且能與國際接軌。