NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈郭彥均與妻恩愛　自爆這招收服他Dreamcatcher性感熱舞凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

侯友宜盼文大案爭議快決定 北市：沒預設立場

中央社2018/06/21 18:52
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者劉建邦、梁珮綺台北21日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天呼籲台北市政府，針對文化大學宿舍爭議快做決定。北市府發言人劉奕霆表示，市府沒有預設立場，會依法行政，一定公開透明。

文化大學宿舍案風波延燒，侯友宜下午參加活動時受訪時表示，呼籲台北市政府針對文化大學宿舍爭議快做決定，不要拖，若北市都市發展局認定文大大群館違規使用，他和他的家人都願意和文化大學解約。

劉奕霆受訪時說，北市府沒預設立場，一切公開透明，且公平、公正，「該怎麼做就怎麼做」，一定依法行政。

都發局長林洲民受訪指出，昨天已發文給文化大學，通知公文收到的10天內應檢赴具體事證，並向都發局陳訴意見，盼可釐清相關爭議，因學生近期陸續放暑假，以不影響學生在校時間的作息為原則，基本上，近期內就會排定時間前往現勘。

都發局20日已發公文給文化大學，通知文大管理的凱旋路11號等建物，因涉及寄宿住宅使用有違反都市計畫法等規定，收到公文次日起的10天內，應檢附具體事證陳述意見，若逾期未陳述或無正當理由，就依都市計畫法規定辦理。

此外，教育部表示，文化大學填報的資料確實將大群館列入學校宿舍床位數，至於大群館的使用是否合法，應由台北市政府來認定。對此，林洲民表示，尊重教育部說法。（編輯：卞金峰）1070621

對流旺盛 16縣市大雨豪雨特中市防治荔枝椿象奏效 農三...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan