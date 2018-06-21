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慰勉官兵訓練辛勞　福興鄉後輔中心敬軍

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/21 20:06
▲福興鄉後備軍人輔導中心揪團前往龍泉營區，帶著大西瓜慰勉彰化縣後備指揮部官士兵。 （圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）
▲福興鄉後備軍人輔導中心揪團前往龍泉營區，帶著大西瓜慰勉彰化縣後備指揮部官士兵。 （圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

為慰勉國軍官兵近期戰、演訓辛勞，福興鄉後備軍人輔導中心於21日前往龍泉營區，由主任許瑞麟率領副主任陳世宗、秘書粘勝傑，以及輔導幹部等一行人，特別帶來16顆大西瓜來慰勉彰化縣後備指揮部官士兵及聘僱人員；活動中由副旅長宋自強上校代表單位，接受勞軍品，除讓大家認識復興鄉特色農產外，也讓近期炎熱天候下訓練或工作的官兵同仁，能夠藉由食用水果補充水分，保有強健的身體。


▲福興鄉後備軍人輔導中心揪團前往龍泉營區，帶著大西瓜慰勉彰化縣後備指揮部官士兵。 （圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

許瑞麟表示，氣溫持續飆高，但目前已進入西瓜盛產期，彰化縣福興鄉種植120多公頃的西瓜田，每年生產量高達3千多公噸，福興鄉種植的西瓜不但果肉香氣濃郁，而且有「沙沙」的口感，今年雨水量少，不但西瓜的品質特別好，也特別好吃、水分很多，相當的消暑。


彰化縣後備指揮部回贈感謝狀予福興鄉後備軍人輔導中心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.21）

活動後，副旅長宋上校表示，感謝福興鄉輔導中心許主任及各位幹部對指揮部的關懷與照顧，也肯定對國防事務的支持與貢獻，期望藉由本次慰勞活動，能提升官兵的生活品質，也祝福在接下來的各項任務中，能圓滿達成並獲得佳績。

關鍵字演訓國軍敬軍龍泉營區福興鄉西瓜
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