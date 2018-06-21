央行宣布利率連8凍 投顧憂台股資金面

（中央社記者江明晏台北21日電）央行宣布利率「連8凍」，投顧業者認為，一如市場預期，但擔憂美元獨強，資金回流美國，不利台股，加上外資今年至今賣超台股逾2000億元，除權息行情恐不靈，指數恐有壓力。

他進一步說，外資今年至今已賣超台股新台幣2000多億元，似乎也不打算參與除權息，預測今年除權息行情恐不靈，台股在指數上也將面臨較大的壓力。

元富投顧總經理劉坤錫指出，央行宣布利率連8凍，一如市場預期，但後續影響股市較不可測的變因，則當關注美中貿易戰是否進一步惡化，還有各國貿易保護政策是否端上檯面。

新台幣兌美元近期走弱，劉坤錫認為，主要是因為美元獨強，美元呈強勢態勢，對新興市場壓力就越大，而台股在新興市場相對好一些，但外資在台股持續賣超，最主要受到美中貿易問題牽動。

台股今天漲13.63點，收在10941.07點，成交值1368.59億元。自營商買超9.84億元，投信買超2.5億元，外資及陸資賣超90.7億元。三大法人合計賣超78.36億元。(編輯：陳永昌)1070621