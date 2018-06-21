鄉林賴正鎰：未來3年兩岸每年總推案量不低於300億

鄉林建設 (5531-TW) 董事長賴正鎰今 (21) 日在股東會上表示，淡水紅樹林全新完工的鄉林「山海滙」，總銷 100 億元，預售已賣出 7 成新成屋，正在陸續交屋，力拚今年底完銷；他強調，未來 3 年鄉林集團兩岸每年總推案量都不會低於 300 億元。

鄉林今年除在新北市淡水紅樹林的「山海滙」建案拚完銷之外，賴正鎰並指出，在台灣的市場，今年 8 月底將於新莊再推總銷 55 億元新建案開賣，台灣房市低迷到去年底結束，今年買盤復出主要原因包括政府全力推動老舊建物更新、危樓重建，持續釋放都更利多；同時，游資充沛加上利率維持低檔，帶動資金移轉和置產風潮。