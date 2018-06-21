純網銀獲利恐有限 央行建議與策略夥伴合作

然而，央行表示，純網銀雖高度運用各項創新金融科技，但本質仍是銀行，業務內容與傳統銀行大致相同，因此傳統銀行所面臨的信用、市場、作業、流動性、聲譽等風險，純網銀亦須面對。

中央銀行今天召開今年第2季理監事聯席會議，會後資料中首度提及純網銀議題。央行指出，台灣家戶上網率高、智慧型手機持有率高，且金融監理沙盒已正式實施，有利純網銀運用新興科技提供服務。此外，目前潛在申請案的非金融股東，擁有龐大客戶基礎，有助業務擴展。

（中央社記者邱柏勝台北21日電）金管會擬開放純網銀，央行指出，台灣具備發展純網銀的基本條件，但台灣銀行家數過多，新設純網銀獲利空間恐有限，且民眾對網路交易安全仍有疑慮，建議應與策略夥伴合作，並強化資安與法遵。

此外央行提及，台灣金融普及性高，對純網銀無迫切需求，且銀行家數過多，新設純網銀的業務與獲利空間恐有限；另外，純網銀無實體通路，難與客戶交流建立信任感，不易維持客戶忠誠度，且民眾對網路交易安全仍有疑慮，這都是台灣發展純網銀的不利因素。

央行建議，有意申請純網銀的業者，可參考國際模式，與電子商務、電信、通訊軟體，金融等背景的母集團或策略夥伴合作，建立結合物流、金融與資訊流的營運生態圈，才是獲利關鍵。

另外，央行表示，純網銀若想成功營運，必須獲得客戶信任，而獲得信任的關鍵，就是安全、效率、創新，以及讓客戶體驗最佳化。至於資安與法遵風險的控管，則是純網銀穩健經營的要素。

最後，央行指出，若純網銀侵蝕傳統銀行業務，傳統銀行可能被迫縮減實體分行，並衍生出人員配置調整以及再訓練、轉型等問題，建議傳統銀行應及早思考因應措施。（編輯：林孟汝）1070621