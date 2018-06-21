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中央社

OPEC致力達成增產新協議 伊朗持保留態度

中央社2018/06/21 19:09
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社維也納21日綜合外電報導）石油輸出國家組織（OPEC）領導國沙烏地阿拉伯和俄羅斯今天試圖說服其他產油國從7月起增加原油產量，以滿足全球需求日益上升。伊朗仍表示，僅支持適度增加產量。

石油輸出國家組織明天將召開會議，決定產量政策是否要回應主要買家美國、中國和印度的要求。這些國家要求OPEC增產以抑制油價和支持世界經濟發展。

非OPEC成員國的俄羅斯提議，產油國每日增產150萬桶，藉以取消每日減產180萬桶原油協議。這項協議過去18個月有助於重整原油市場價格，讓油價升至每桶約75美元。2016年原油交易價格一度低至27美元。

沙烏地阿拉伯能源部長法勒（Khalid al-Falih）昨天也表示，今年下半年原油需求更大，OPEC成員國將邁向「良好的決策」。

OPEC第3大產油國伊朗迄今仍是本次會議達成協議的主要阻礙。伊朗19日表示，OPEC不大可能達成協議，並且應該拒絕美國總統川普要求增產的施壓。

不過，伊朗石油部長桑加尼（Bijan Zanganeh）昨天表示，OPEC成員國近幾個月來已過度減產，應該遵守商定的配額。

這將意味著，在委內瑞拉和利比亞停產情況下，減產幅度比計畫中更高的產油國，諸如沙烏地阿拉伯等，將會適度增產。由於美國對伊朗祭出新的制裁，伊朗今年下半年的產量也可能下降。（譯者：葉俐緯/核稿：嚴思祺）1070621

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