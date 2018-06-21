13%優存7月調降 3公股聯合罷工投票 臺銀協調確

針對國營行庫 13% 優惠存款利率改革方案，臺銀工會今 (21) 日宣布，由於財政部未能提出善意的退休方案，將與土銀工會和輸銀工會進行聯合罷工投票，而針對此事，臺銀主管表示，已積極與工會溝通，確保營業不中斷，且已將財政部未來構想轉達給工會，並透露財政部未來的配套措施，主要從薪資調整方面著手。

據悉，財政部提出國營行庫 13% 優存利率改革，將以新台幣 300 萬元為分界點，300 萬內維持 13% 利率，超過 300 萬元部分，分 6 年調降至 6%，其中也會維持退休員工每月至少可領 3 萬 2160 元的生活保障，而配合軍公教年金改革，將在 7 月 1 日同步上路。