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13%優存7月調降 3公股聯合罷工投票 臺銀協調確

鉅亨網2018/06/21 19:14
鉅亨網 / NOWnews
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針對國營行庫 13% 優惠存款利率改革方案，臺銀工會今 (21) 日宣布，由於財政部未能提出善意的退休方案，將與土銀工會和輸銀工會進行聯合罷工投票，而針對此事，臺銀主管表示，已積極與工會溝通，確保營業不中斷，且已將財政部未來構想轉達給工會，並透露財政部未來的配套措施，主要從薪資調整方面著手。

據悉，財政部提出國營行庫 13% 優存利率改革，將以新台幣 300 萬元為分界點，300 萬內維持 13% 利率，超過 300 萬元部分，分 6 年調降至 6%，其中也會維持退休員工每月至少可領 3 萬 2160 元的生活保障，而配合軍公教年金改革，將在 7 月 1 日同步上路。

針對此事，臺銀工會今日表示，由於財政部未能提出善意退休方案，臺銀工會、土銀工會及輸銀工會決定聯合罷工投票。而臺銀主管也表示，內部積極與工會協調溝通中，並將財政部未來的配套措施想法轉達給工會，目前罷工行動未成，臺銀內部會持續溝通，並會確保營業不中斷。 

根據先前 3 大國營行庫工會計算，修正後的國營行庫員工退休金制度，影響人數將超過 4500 人，若以 500 萬元退休金估算，每年利息 65 萬元，將降至 30 萬多元，不過目前缺乏配套措施，新進行員也沒有增加留才優惠，造成工會很大的不滿。

目前公營銀 13% 優惠存款利率改革方案 7 月 1 日上路，由於臺銀工會還有海外分行的員工，預估聯合罷工投票的結果，最快也要 7 月才會出爐。

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