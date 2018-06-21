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離岸風電競價明開標 經長：預估每度電會低於5元

鉅亨網2018/06/21 19:14
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針對離岸風電目前躉購費率偏高，經濟部長沈榮津今 (21) 日表示，再生能源躉購費率會逐年下降，跟歐美其他國家一樣，且下降速度會很快，相較第一階段離岸風電風場遴選開發商，參與競標制的廠商不需配合在地化承諾，成本相對較低，預估每度電會低於 5 元。

對於報導指出離岸風電躉購電價每度電 5.8 元，沈榮津解釋，再生能源躉購費率會逐年下降，隨著基礎設施完備、產業聚落完成，加上基礎設施提升，電價會逐年降低，跟歐美其他國家一樣，且下降的速度會很快。

沈榮津指出，先前離岸風電風場第一階段遴選制獲選的 7 家開發商，並非全以每度電 5.8 元簽約，而是以其簽購售電合約當年度的躉購費率來計算，越晚簽約則躉購費率越低。

至於第二階段 1.7W(十億瓦) 競價已於周二 (19 日) 截止投標，將於明 (22) 日開標，共有 12 家廠商參與投標，沈榮津表示，相較於第一階段遴選開發商，參與競標廠商不需配合在地化承諾，成本相對較低，預估每度電會低於 5 元。

沈榮津指出，透過躉購與競標雙軌的機制，也可降低平均購電成本，明天競標的得標價格具有指標性意義，可了解國際市場如何看待台灣風場條件，且政府也可藉此作為檢討躉購費率的依據。

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