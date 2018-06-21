〈央行理監事會〉房仲看法 Fed態度轉鷹 台灣下半

台灣央行今 (21) 日的理監事會決議利率連 8 凍，重貼現率維持 1.375%，也使台灣資金環境仍處於適度寬鬆的狀態，永慶房屋業務總經理葉凌棋表示，美國聯準會轉鷹，今年預計升息 4 次，台灣跟進升息機率大增，恐影響民眾消費意願，連帶影響房市表現。

此外，中美貿易戰未解，且恐有擴大為多邊貿易戰的可能，國際情勢動盪，衝擊台灣經濟發展，下半年不容過度樂觀。也因此，國際情勢及升息的走勢將是是今年房市最大變數；同時，全球股市處於高檔的大幅震盪，也浮現資產泡沫化的疑慮。

葉凌棋指出，國內外經濟同步成長，市場資金充沛、台股萬點行情續航，買氣小幅增溫，購屋需求出籠，民眾也開始積極出價，對於價格有一定的支撐，但買方仍期待小幅價跌的狀況下，預期今年價格拉鋸戰仍會持續，全台房市並由緩跌走到今年以來的現階段的平盤整理態勢，但現階段全台房市仍處供過於求的狀態，並沒有看到房市起飛的有利跡象。