解決AI人才荒 台灣微軟攜交大成立人才認證中心

為了解決台灣 6000 個 AI 人才缺口，台灣微軟 (MSFT-US) 今(21)日與交通大學攜手成立 AI 人才認證中心，由交通大學導入微軟 4 月才上線的 AI 課程，以資料科學、 AI 及大數據等三大核心課程，讓相關科系學生搶先學習，未來有望將課程推廣至竹科等產業園區，解決 AI 人才荒，達到產業 AI 化的目標。

交通大學副校長林一平指出，第一階段的微軟課程將先開始經營 AI 、大數據及資料科學等課程，從相關科系學生開始，未來包括生物科技、紡織等都可能導入 AI。林一平表示，雖然台灣有 6000 個 AI 人才缺口，不過這只是專業人員缺口，還有更多泛 AI 人才需要補足。