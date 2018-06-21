涉詐領補貼款 德安航空董座遭羈押禁見

北院指出，檢察官就德安公司與ROC公司簽訂航空租賃契約合約書，以及德安公司與SKYLINE公司簽訂引擎支援及維修協議，仍有諸多待查證之處，而且本案還有相關人等迄今未到案，倘若郭自行為脫免刑責或維護其他共犯進行勾串，有使本案偵查陷於晦暗的高度可能，因此，有事實足認郭男有勾串共犯、證人之虞。

北院表示，綜合研判檢察官所提的證據資料，及訊問郭自行所得心證，足以相信郭男涉犯刑法行使業務登載不實文書罪、詐欺取財罪、業務侵占罪，以及商業會計法填製不實會計憑證罪、利用不正方法致使會計事項發生不實結果罪嫌的高度可能性，郭男犯罪嫌疑重大。

北院認定，郭自行為德安公司董事長兼總經理，及實際控制SKYLINE公司、ROC公司之人，在本案扮演關鍵角色，無法排除以其公司負責人的身分，影響其他共犯或證人陳述的可能。

此外，本案所涉人員、金額甚多，金流及於海內外，檢察官需動員大量人力、時間進行偵查，而現今網路通訊軟體發達，人與人間可以隨時隨地輕易透過行動裝置進行文字、聲音溝通等，顯然無法以具保、限制住居等較羈押侵害為小的替代手段，避免郭自行與共犯、證人進行勾串，因此，北院在今天下午5時40分左右裁定郭男羈押禁見。

檢調調查，德安航空從民國94年起，向交通部民用航空局請領離島航線虧損補助，但德安航空人員涉嫌利用假發票、憑證，讓公司虧損更大，好領請更多的補貼款，不法所得恐超過新台幣上億元。

台北地檢署昨天指揮調查局新北市調查處搜索德安航空台北總公司外，也同搜索該公司設於台東機場及高雄小港機場內的營運維修站等8處，另約談包括郭自行在內等多名犯嫌與證人。（編輯：梁君棣）1070621