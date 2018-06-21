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生技再添新兵 瑩碩生技6/27將登錄興櫃交易

鉅亨網2018/06/21 19:18
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趕在生技業年度盛事生技月開展前夕，利基型學名藥及特殊學名藥廠瑩碩 (6677-TW) 將於 6 月 27 日正式登錄興櫃買賣，為台灣生技產業再添生力軍。

瑩碩生技主要從事開發利基型學名藥及特殊學名藥，並以建構了多項緩控釋藥物及長效藥物的技術平台，包括 ER (Extend release)、CR (Control release)、OROS (Osmotic controlled release oral-delivery system)、OD (orally disintegrating) 及 Transdermal delivery system 等。

此外瑩碩生技也取得多項國內第一張學名藥藥證，其所開發的產品主要應用於心血管用藥、中樞神經用藥、內分泌系統用藥、抗微生物用藥及血液腎臟用藥等疾病等。

瑩碩生技近年來也積極與國際藥廠洽談合作事宜，並布局中國與東北亞等海外市場，已分別與國際藥廠及中國知名藥廠簽訂產品合作契約，瑩碩執行長顏麟權表示，公司從 2016 年開始布局中國一致性評價商機，目前已有 12 項產品與中國廠商簽約，權利金已陸續認列中，未來 3-5 年內將積極搶攻中國市場一致性評價及未來二類新藥所帶來的商機。

至於美日市場部分，瑩碩生技表示，與美國 A 公司簽訂的從研發到代工的合作案，主要銷售台灣及東南亞市場為主，已先行在台灣上市，並開始貢獻營收；至於東南亞部分則預計 2020 年上市。另外與日本 T 公司的合作案，也是在 5 年前就已開始，經過 3 年的安定性等等試驗後，後續成果也將逐漸浮現。

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