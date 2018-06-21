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智慧音箱商機電信商也來搶 遠傳目標全台市占第一

鉅亨網2018/06/21 19:18
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電信業搶攻智慧音箱市場，遠傳 (4904-TW) 今 (21) 日宣布推出台式中文智慧音箱，鎖定全台 800 萬智慧家庭市場，期盼可使滲透率達 25%，目標搶下全台市占率第一名寶座；台灣大 (3045-TW) 方面，目前已與國際級上市公司在 AI 技術上深度合作，預計下半年推出符合台灣用戶使用需求的智慧家居服務。

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，這次推出的智慧音箱是參考美國消費者使用智慧音箱服務前 10 名的服務，包括查詢天氣、時間、股市、播放音樂和設定提醒等做為服務建置參考，在第一階段服務就已經包含消費者最需要的服務。

他指出，參考國外目前的銷售經驗，100 個銷售產品中有 50 位是使用智慧音箱服務，代表智慧音箱是加速家庭走入智慧家庭的帶領產品，看好產品的銷售目標，將以台灣市場為主，暫時不會有海外銷售計畫。

尹德洋表示，目前台灣有 800 萬的智慧家庭市場，希望這次智慧音箱的銷售可以像美國市場一樣，達到滲透率 25%；他強調，目前是台灣市場第一家推出台式中文智慧音箱的廠商，不同於市場上的智慧音箱產品，大都是英文或中國大陸式的語言，因此非常看好銷售的情況，目標拿下台灣市占率第一名。

尹德洋指出，這次的合作夥伴包括內政部警政署警察廣播電台、倚天資訊、台北樂學 (KIZPAD)、YAHOO! 奇摩、廣達 (2382-TW) 集團子宜優科技 (EQL)、博客思聽等，同時結合旗下 friDay 音樂，打造全面的語音服務。

他表示，目前僅有合作語音跟語意，未來也不排除其他合作，未來將繼續擴展服務內容，當成一個開放式的平台，歡迎第三方的合作夥伴加入；遠傳第一階段語音加值服務生態圈已有超過 10 家廠商，且持續擴張中。

遠傳率先宣布進軍智慧音箱領域，台灣大也接著宣布，正全力發展智能生活服務，智慧音箱是其中重要的一環，目前已與國際級上市公司進行 AI 技術深度合作，預計今年下半年，將結合電信服務、及音樂、影音等數位內容服務，推出各項符合台灣地區用戶使用需求的智慧家居服務。

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