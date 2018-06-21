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〈房產〉永慶調查：雙北近5成民眾看跌Q3房價走勢

鉅亨網2018/06/21 19:15
鉅亨網 / NOWnews
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房仲業者的最新網路調查結果顯示，全台民眾看跌今年第 3 季房市比例，由上季的 44% 減少 3 個百分點至 41%，呈現連續 8 個季度收斂走勢，但就成交量大的雙北市來看，有 50% 受訪者看跌台北市第 3 季房價，為全台 7 大都會之中最高，新北市則有 49% 受訪者看跌第 3 季的房價走勢。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑分析，全台房價在歷經 3 年多的修正後，已擺脫急跌期，房價趨勢由緩跌格局轉為平盤橫向整理，對於房價看法維持持平、盤整者漸增，看跌趨勢收斂，但整體而言仍看跌，讓利仍是促進成交量能擴大的關鍵。

永慶調查結果顯示，與房市高點相比，台北 2018 第 3 季房價較高點跌 13.1%，高雄跌幅 12.5%，新北也有 11.6%，桃園以南 4 大都會區則跌幅都在 1 成以內；

就全台 7 大都會區來看，屋齡 5-20 年的成屋是消費者購屋首選，高達 81% 的受訪者選擇這類住宅；其中，購屋選擇最年輕、最想買新屋的的都會區是桃園、新竹與台南，偏好屋齡 10 年內成屋，占比都在 7 成左右，

同時，屋齡 20 年以上的老屋在雙北、台中與高雄接受度仍高，都有一成左右的消費者願意購屋，台北市更是高達 15%，顯示北市在高房價的影響下，老屋需求仍夯。

若以建築型態來看，謝志傑說，因應老年化與少子化社會來臨，全台 7 都消費者普遍偏好有電梯的住宅大樓或華廈，比例高達 71%，顯示電梯住宅是目前市場主力。其中，最喜愛電梯住宅的是雙北市，占比均超過七成五，電梯住宅需求相當大。

永慶房屋的此一調查方式是在 5 月 23 日列 6 月 6 日間，針對該公司房仲網網路會員及官網訪客進行問卷調查，回收問卷 1363 份，有效問卷 1255 份，在 95% 的信心水準正，樣本抽樣誤差為 3%。

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