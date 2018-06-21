影／福海宮牌樓門柱遭自小客撞起火　2男2女喪命

▲彰化縣芳苑鄉福海宮前芳漢路口發生4人死亡車禍，車上2名女性甩出車外當場死亡，2名男性逃生不及，在車內燒成焦屍。（圖／警方提供，2018.06.21）

彰化縣芳苑鄉王工區福海宮前21日發生一起重大死亡車禍，一部自小客車失控衝撞福海宮牌樓門柱後，起火燃燒，由於撞擊猛烈，後座2名女乘客被拋飛出車外當場喪命，前座2名男子逃生不及被烈火燒成焦屍，警方說，4名罹難者都是20多歲的年輕男女，事故發生原因，已由芳苑警分局調查釐清。

警方指出，這起重大死亡車禍4死者身分別，左前座焦屍是駕駛詹姓男子（22歲，彰化溪州鄉），左後方座位焦屍是林姓男子（20歲，嘉義縣）；至於拋甩的兩名女性死者，甩出車外30公尺的為潘姓女子（26歲，桃園市龍潭區），余姓女子（22歲，桃園市）癱在車邊。



▲彰化縣芳苑鄉福海宮前芳漢路口發生4人死亡車禍，車上2名女性甩出車外當場死亡，2名男性逃生不及，在車內燒成焦屍。（圖／警方提供，2018.06.21）

車禍發生後，警方先由車籍追人，車主為駕駛詹男的父親。詹父說，兒子長期在外租屋工作，已經好久沒跟家裡聯絡，家裡經常收到兒子超速罰單，6月6日他打大哥大告訴兒子「又收到罰單」，提醒他不要開快車，也問他端午節要不要回來，沒想到這是他跟兒子的最後通話。



▲彰化縣芳苑鄉福海宮前芳漢路口發生4人死亡車禍，車上2名女性甩出車外當場死亡，2名男性逃生不及，在車內燒成焦屍。（圖／警方提供，2018.06.21）

警方指出，21日凌晨2點22分左右，接獲民眾報案指稱，有1輛白色自小客車自撞台17線與芳漢路口的福海宮牌樓後起火燃燒，員警立即通報並會同消防隊搶救，抵達現場時，肇事自小客車已被火舌吞噬，而在距離肇事車輛數公尺外的路面，則已躺著2名女性死者。



▲彰化縣芳苑鄉福海宮前芳漢路口發生4人死亡車禍，車上2名女性甩出車外當場死亡，2名男性逃生不及，在車內燒成焦屍。（圖／警方提供，2018.06.21）

警方調查，副駕駛座上應是乘坐26歲潘姓女子，在車禍發生時被往前拋出車外，距離約30公尺處，左大腿嚴重變形，下半身和上半身呈現扭曲；另一名被拋出車外22歲余姓女子，則是頭部受到重壓變形，兩人都沒有被灼燒的痕跡，應是火燒車前就被拋出。



▲彰化縣芳苑鄉福海宮前芳漢路口發生4人死亡車禍，車上2名女性甩出車外當場死亡，2名男性逃生不及，在車內燒成焦屍。（圖／警方提供，2018.06.21）

轎車左後座還有一名20歲林姓男子，但因轎車嚴重擠壓後，幾乎與駕駛疊在一起，兩人成為焦屍，警方循線找到兩人共同朋友，友人表示，20日深夜詹男出門後有跟他視訊，詹男還邀約他一起出去玩，但他沒去，不過有從畫面中看到車內四人，沒想到過沒多久就接到噩耗。



▲彰化縣芳苑鄉福海宮前芳漢路口發生4人死亡車禍，車上2名女性甩出車外當場死亡，2名男性逃生不及，在車內燒成焦屍。（圖／警方提供，2018.06.21）

警方表示，兩名被拋出的女子很有可能未繫安全帶，而轎車車速應頗快，才會撞擊得如此嚴重。警方調閱路口監視器畫面顯示，自小客車原本是沿著台17線由南往北行駛，不知何故到芳漢路口時突然以斜角度急切轉入芳漢路，當時車身才閃過鏡頭，緊接著冒出一陣火光，事故已經發生了。